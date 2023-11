Ich habe über 30 Gaming-Mäuse getestet – Das sind meine 3 Empfehlungen für Black Friday

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Weitere Tipps zum Black Friday: Falls ihr mehr Tipps und Tricks zum Black Friday sucht, dann schaut einmal in folgenden Artikel auf MeinMMO. Denn hier findet ihr heraus, welche Produkte ihr am Black Friday auf keinen Fall kaufen solltet:

Die HyperX Pulsefire Haste gefällt mir im Alltag teilweise besser als Logitechs Platzhirsch, die G PRO X Superlight. Das liegt vor allem an der rauen Oberfläche, die die einen besseren Grip bietet als die glatte Oberfläche der Superlight-Reihe. Insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Pulsfire Haste ist in meinen Augen wirklich hervorragend.

Mittlerweile bietet Logitech auch mit der G502X einen Nachfolger an. Der Nachfolger macht fast alles besser, kostet aber im Vergleich 40 Euro mehr. Bei dem Preisunterschied kann man problemlos zum Vorgänger greifen. Der Vorgänger bietet euch noch wechselbares Gewicht an, was ich aber im Alltag so gut wie nie genutzt habe.

Von Allroundern, über Shooter-Mäuse bis zu Vertikalmäusen: Mittlerweile habe ich etliche Mäuse auf meinem Schreibtisch liegen, habe sie getestet oder zumindest etliche Stunden damit gespielt. Mittlerweile sind hier mehr als 30 Mäuse zusammengekommen und nicht jede Maus hat es in einen Artikel oder in eine Kaufberatung geschafft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to