Am Black Friday tummeln sich die tollen Angebote auf Amazon und anderen Plattform. Doch eine ganze Reihe an Produkten solltet ihr nicht kaufen. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Kurz vor Weihnachten wird man dank Black Friday gefühlt von dutzenden Deals und Angeboten erschlagen. Doch es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die sich am Black Friday kaum oder gar nicht lohnen.

Grundsätzlich gilt immer: Vergleicht Preise und Angebote und kauft nicht wahllos irgendwelches Zeug ein.

Bettsachen und Matratzen

Ein Bett oder eine neue Matratze sind normalerweise eine teure Investition, die man sich gut überlegt. Und viele warten hier auf entsprechende Angebote. Doch gute Angebote gibt es am Black Friday im Bettenbereich eher selten.

Die besten Preise des Jahres für Haushaltswaren wie Bettlaken und Handtücher gibt es während des Schlussverkaufs, der traditionell im Januar stattfindet.

Spielzeug

Das liegt vor allem daran, weil viele Händler noch einmal kurz vor Weihnachten versuchen, ihre Restbestände unter die Leute zu bekommen. Das erklärt etwa die Shopping-Expertin Kristin McGrath von RetailMeNot (via aarp.com): „Die Einzelhändler werden darauf erpicht sein, die restlichen Spielzeuge und Spiele loszuwerden, und sie werden in der Woche vor Weihnachten damit beginnen, diese zu reduzieren.“

Solche Aktionen kurz vor Weihnachten lohnen sich vor allem dann, wenn ihr kurz vor Weihnachten noch ein dringendes Geschenk braucht.

Es gibt aber auch eine Ausnahme, die ihr beachten solltet: Bei bestimmten Produkten, die besonders gefragt sind, kann es gut sein, dass diese Artikel bereits nach kurzer Zeit ausverkauft sind. Solltet ihr hier dran interessiert sein, dann solltet ihr nicht auf weitere Rabatte an Weihnachten hoffen.

Schmuck

Wer sich überlegt, einen Verlobungsring oder ein anderes Schmuckstück an Weihnachten zu kaufen, der findet zu anderen Zeiten oftmals die besseren Preise.

Das liegt vor allem daran, dass Juweliere über die Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun haben und auch nur begrenzte Lagerbestände haben. Denn viele Leute verschenken an Weihnachten gern Schmuck. Hier werden daher eher kleine Rabatte angeboten, da die Nachfrage entsprechend hoch ist.

Fitnessgeräte

Viele Personen nehmen sich nach Weihnachten und den Feiertagen vor, wieder ein paar Kilo abzunehmen oder die Pfunde von Weihnachten loszuwerden. Diese Gelegenheit nutzen auch viele Einzelhändler und Fitnessstudios, um besonders gute Rabatte für Fitnessgeräte oder Mitgliedschaften anzubieten.

Solltet ihr ein Fitnessgerät benötigen, dann schiebt den Einkauf lieber in das nächste Frühjahr. Und auch eine Mitgliedschaft bekommt ihr nächstes Frühjahr ebenfalls günstiger, wenn euch die Fitnessstudios wieder anlocken wollen.

Winterkleidung

Für Winterkleidung und Accessoires gilt dasselbe wie für Bettwäsche: Sobald die Season vorbei ist, fallen hier die Preise. Die besten Angebote werdet ihr daher im Januar oder Februar finden. Eine neue teure Winterjacke oder ein zweites Paar Winterschuhe zu kaufen, lohnt sich daher eher im Januar.

Ausnahmen sind kleine und größere Mitbringsel, etwa Schals, Socken oder Handschuhe, die zu Weihnachten oftmals in einem hübschen Design oder Angebot vermarktet werden. Hier kann es sich durchaus lohnen, Preise zu vergleichen.

Geschenkgutscheine und Karten

Gutscheine und Geschenkkarten gibt es fast nie im Angebot. Solltet ihr einen Gutschein brauchen, könnt ihr das zu jeder Zeit tun, am Black Friday gibt es hier keine expliziten Rabatte.

Teilweise bieten große Hersteller spezielle Aktionen mit Gutscheinen an, diese sind aber wiederum an (teilweise) schwierige Bedingungen gebunden: So müsst ihr etwa ein Produkt für mindestens 500 Euro kaufen, um euren 5 Euro Gutschein einzulösen. Sogenannte “Cashback”-Aktionen lohnen sich jedoch nur dann, wenn ihr wirklich unbedingt ein neues Produkt benötigt.

Markenlose Türsteher

Unbekannte Marken nutzen Black Friday und andere große Angebote, um sich mit starken Rabatten zu präsentieren. Doch nicht immer sind diese Angebote wirklich gut. Der markenlose Fernseher mit 4K-Auflösung und 60 Zoll für 200 Euro mag auf den ersten Blick fantastisch wirken. Spätestens, wenn ihr das Gerät dann zu Hause stehen habt, seid ihr dann nicht mehr so glücklich.

Solche Produkte, die man im Marketing gern als “Türsteher” bezeichnet, solltet ihr daher nicht kaufen.

