Meine neue Gaming-Maus wiegt nur so viel wie 2 Knoppers und kostet 110 € – Ist sie das Geld wert?

MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat sich eine neue Gaming-Maus gekauft. Die wiegt gerade mal so viel wie 2 Knoppers und soll durch den recht kleinen Umfang und das geringe Gewicht das Aim verbessern. Doch ist sie den stolzen Preis von 110 Euro wert?

Wer schreibt hier? Dariusz Müller ist ein großer Fan von kompetitiven Shootern und sammelt fleißig Stunden in Spielen wie Rainbow Six Siege, Valorant oder Overwatch. Dementsprechend geht er auch beim Kauf seiner Hardware vor und erwirbt Produkte, die eher für Shooter und weniger für MMOs oder Storyspiele ausgelegt sind.

Was erwartet euch hier? Das ist ein Erfahrungsbericht. Ich bin kein Hardware-Experte und kann keine Aussagen zu den Switches, den Sensoren oder sonstigen Komponenten treffen. Mein Fokus liegt auf den Aspekten, die auch der normale Spieler ohne industrielle Kenntnisse beurteilen kann. Dazu zählen die Form der Maus, das Gewicht, für welche Griff-Art sie geeignet ist und ob sie für große oder kleine Hände infrage kommt.

Warum wurde es die Lamzu Altantis Mini?

Die Lamzu Atlantis Mini wiegt gemäß Herstellerangaben 49 Gramm, das ist ungefähr so viel wie zwei Knoppers – ein Knoppers wiegt 25 Gramm. Das gute Stück hat mich 109,99 Euro gekostet und soll zukünftig meine Logitech G Pro Wireless ersetzen.

Mit meiner Logitech war ich die meiste Zeit zufrieden. Manchmal hat mich die Software ein wenig geärgert, aber die Hardware selbst hat ihren Dienst erfüllt. Jetzt wollte ich eine Maus, die noch besser für meine Hände geeignet ist – die sind nämlich recht klein.

Die Lamzu Atlantis Mini ist in alle Richtungen etwas kleiner als die G Pro Wireless. Außerdem ist sie mit 49 Gramm eine Ecke leichter – die G Pro Wireless liegt bei gut 80 g, der Nachfolger bei nur 63 g.

Hier seht ihr eine kurze Übersicht über die Daten der Lamzu Atlantis Mini, die normale Version der Maus sowie die G Pro Wireless und die G Pro x Superlight:

Lamzu Atlantis: 117 mm x 37 mm x 63 mm; Gewicht: 49 g

Lamzu Atlantis: 123 mm x 38 mm x 66 mm; Gewicht: 55 g

Logitech G Pro Wireless/ G Pro x Superlight : 125 mm x 40 mm x 63,5 mm; Gewicht: 80 g / 63 g

Die Lamzu Atlantis Mini gibt es in schwarz und weiß mit blauen Akzenten. Im Verpackungsumfang sind neben der Maus ein 1,8 m „USB-Typ-C“-Kabel, das mit Paracord ummantelt ist, ein USB-Dongle, der die kabellose Verbindung herstellt sowie ein USB zu USB-Typ-C Adapter enthalten.

Obendrein liegen extra PTFE-Skates bei – das sind die weißen „Füße“ auf der Unterseite, auf denen sich die Maus bewegt. Ein kleiner Stoffbeutel zur Aufbewahrung oder zum Transport der Maus ist auch enthalten.

Hier seht ihr den offizielen Trailer zur Lamzu Atlantis Mini:

Leichte Maus für kleine Hände

Die Form der Lamzu Atlantis Mini sowie die im Vergleich zu meiner alten Logitech-Maus verringerte Größe ermöglichen mir, die Maus besser zu greifen. Sie liegt deutlich besser in meiner Hand und lässt mich dadurch genauer mit der Maus manövrieren.

In meinem aktuell am meisten gespielten Shooter Rainbow Six: Siege hab ich das zwar zunächst nur minimal gemerkt, doch verschiedene Übungen in Aim-Trainern wie AimLab gaben diesem Eindruck recht. Ich habe mehrfach zwischen den Mäusen gewechselt und konnte mit der Lamzu Atlantis Mini in der Regel mehr Ziele in der vorgegebenen Zeit treffen.

Außerdem war ich schneller auf den Zielen, als mit der Logitech G Pro Wireless. Den Grund dafür vermute ich in dem geringeren Gewicht. Wenn ich von der leichteren Lamzu zu der Logitech wechselte, fühlte sich das Spielen mit der Logitech-Maus an, als würde ich mit Stiefeln durch Tiefschnee stapfen.

Die Bewegungen fühlten sich schwerfälliger an. Es wirkte, als müsste ich für eine Bewegung mehr Kraft aufwenden und ich war überrascht, wie deutlich ich einen vermeintlich geringen Unterschied von knapp 30 Gramm spürte.

Zudem komme ich besser bei der Lamzu Altantis Mini besser an die Daumentasten. Bei der Logitech-Maus war die vordere Taste für mich nicht gut erreichbar.

Die Nachteile der Lamzu Atlantis Mini

Ich habe drei mehr oder weniger kleine Nachteile für mich bei der Lamzu Atlantis Mini auserkoren. Das sind zum einen der Preis und die Verfügbarkeit in Europa, ein Detail in der Form der Maus sowie der USB-Typ-C-Anschluss.

Kritik für Verfügbarkeit und Preis

Die Verfügbarkeit der Lamzu Atlantis Mini ist in Europa, speziell in Deutschland, aktuell sehr eingeschränkt. Der offizielle deutsche Partner des Herstellers, ein Online-Shop namens Dornfinger, hat die Maus derzeit nicht auf Lager (Stand 09. Juni). Bei dem schwedischen Händler MaxGaming ist die schwarze Version der Maus ebenfalls ausverkauft.

Außerdem gibt es einen deutlichen Preisunterschied, je nachdem, wo man die Maus erwirbt. Auf der Website des Herstellers kostet die Lamzu Atlantis Mini nur 89,99 Dollar – das sind etwa 84 Euro. Dazu kommen dann die Verschiffungskosten. Bei den europäischen Vertriebspartnern kostet die Maus 109,99 Euro zuzüglich Versand. Einen Aufpreis von 20 Euro finde ich nicht gerechtfertigt.

Ein Lichtblick könnte für euch allerdings sein, dass die Maus kurz nach meiner Bestellung bei MaxGaming nur noch 99,99 Euro kostet. Für mich ist das zwar extrem ärgerlich, aber für euch wäre die Maus demnach jetzt 10 € günstiger.

Mögliche Schwächen im Design

Die Lamzu Atlantis ist sowohl rechts als auch links nach innen gewölbt, man könnte fast sagen, die Maus ist tailliert. Das fühlt sich für mich auf der linken Seite gut an, doch rechts hat es mich anfänglich gestört.

Durch die Wölbung musste ich meinen kleinen Finger, der bei mir am Rand der Maus aufliegt, weiter nach innen verlagern. Das fühlte sich zunächst sehr unnatürlich und unangenehm an, doch bereits nach wenigen Tagen habe ich mich an die Veränderung gewöhnt.

Negativ zu beurteilen ist meiner Meinung nach aber definitiv das Fehlen von Daumentasten auf der rechten Seite – diese würden Linkshändern ermöglichen, die Maus zu spielen. Das wäre theoretisch möglich, da die Maus mit Ausnahme der Daumentasten ohnehin symmetrisch geformt ist. Der Hersteller hat hier wahrscheinlich auf einige Gramm zusätzliches Gewicht verzichtet und dabei Linkshänder komplett ausgeschlossen.

Grauenhafter USB-Typ-C-Anschluss

Theoretisch ist der USB-Typ-C-Anschluss der Maus gut und bereitet keinerlei Probleme. Praktisch gesehen führt Lamzu hier allerdings einen Trend einiger Hersteller fort, den ich wirklich grauenhaft finde: Es passt nur das mitgelieferte Kabel von Lamzu.

Lamzu macht das durch eine Art Tunnel, in dem der Stecker verläuft, wenn ihr ihn an der Maus anschließt. Damit sind die Kabel meines Controllers, meines Smartphones und sonstiger Hardware alle für die Maus unbrauchbar. Sie passen einfach nicht… Und das in einer Zeit, in der jeder von uns, wirklich jeder, zahlreiche passende Kabel zu Hause herumfliegen hat.

Für welche Hände ist die Maus geeignet?

Die Lamzu Atlantis Mini ist meiner Einschätzung nach eher für kleine bis mittelgroße Hände geeignet. Spieler mit großen Händen können jedoch zu der normalen Lamzu Atlantis greifen. Die besitzt die gleiche Form, ist jedoch einige Millimeter größer. Dafür wiegt sie aber auch ein paar Gramm mehr als die Mini.

Linkshändern kann ich die Maus aufgrund der fehlenden Daumentasten auf der rechten Seite nicht empfehlen.

Ein weiterer Faktor ist die Art und Weise, wie ihr eure Maus greift. Es gibt drei unterschiedliche Griffarten: den Palm Grip, den Claw Grip und den Fingertip Grip. Die Lamzu Atlantis wirbt damit, ideal für „Claw Grip”-Spieler zu sein.

Ich selbst spiele eine Variation des Claw Grips und komme dementsprechend gut mit der Form der Maus klar. Wenn ihr eine andere Griffart spielt, kann es sein, dass euch die Form der Maus deutlich weniger zusagt.

Ist die Maus das Geld wert?

Die Lamzu Altlantis Mini ist meiner Meinung nach das Geld wert. Sie liegt bei mir wirklich gut in der Hand und verbessert mein allgemeines Spielgefühl – das ist mir persönlich am wichtigsten. Die im Vergleich zur Logitech-Maus geringere Größe sowie das niedrigere Gewicht machen auch einen spürbaren Unterschied.

Die Software der Maus funktioniert ebenfalls und ist angenehm minimalistisch gehalten. Sie ist unkompliziert und macht das, was sie machen soll – nicht mehr.

Insgesamt wirkt die Maus auf mich gut verarbeitet, hat keine Lücken, Unebenheiten oder knirschendes Plastik, dennoch würde ich 80-90 Euro Neupreis passender finden. Knapp 100 bis 110 Euro für europäische Kunden finde ich zu viel.

Obwohl ich mit der Maus generell zufrieden bin, würde ich sie nicht jedem empfehlen. Jemand, der casual ein paar PvE-Titel am Feierabend spielt, der braucht keine Maus für rund 100 Euro: Und ein MMO-Spieler benötigt wahrscheinlich mehr als nur zwei Daumentasten, nimmt dafür aber ein höheres Gewicht in Kauf.

Bei mir kommen verschiedene Faktoren zusammen, weshalb ich die Maus kaufen wollte:

Ich spiele kompetitive Shooter und interessiere mich für dessen E-Sport.

Außerdem habe ich kleine Hände – das schränkt die Auswahl für mich doch sehr ein.

Hinzu kommt zudem mein generelles Interesse, neue Peripherie wie Mäuse, Tastaturen und Kopfhörer auszuprobieren und mir meine eigene Meinung zu bilden.

Wenn diese Punkte auf euch nicht zutreffen, könnt ihr euer Geld getrost sparen und besser anlegen.

Ich selbst gebe übrigens nicht immer zu viel Geld für neue Hardware aus. Bei meinen Kopfhörern habe günstig eingekauft und wurde nicht enttäuscht:

Audio-Experte entwirft Kopfhörer für unter 30 € und ich hab noch nie so gut Schritte in einem Shooter gehört