Eine Gaming-Maus für Shooter bietet mir 2023 Features, die ich bei Logitech und Razer etwas vermisse

Großer Pluspunkt sind obendrein die Hotswap-Switches bei der Maus. Sollte es zum berüchtigten Doppelklick-Problem kommen, kann man die Switches einfach ersetzen. Weder Logitech, Razer noch Roccat bieten so eine Funktion an, hier ärgere ich mich dann über kaputte Switches.

Was ist besonders? Die gesamte Maus könnt ihr in ihre Bestandteile zerlegen. Ihr könnt das Mauscover und die Abdeckung für die Maustasten abnehmen, anschließend lassen sich die Switches der Maustasten herausnehmen. Anschließend kann man die Maus wieder ganz nach seinen Vorlieben zusammenbauen, etwa andere Switches oder ein anderes Cover.

