Ich hab eine Gaming-Maus von ASUS mit Thumpstick ausprobiert – Gaming hat sich noch nie so seltsam angefühlt

Hersteller versuchen regelmäßig innovative Produkte vorzustellen. Mit der ROG Chakram Core hat ASUS eine Maus im Angebot, die auf einen Thumpstick wie bei einem Controller setzt. MeinMMO-Redakteur hat die Maus getestet und ist fasziniert.

Gaming-Mäuse gehören zu jedem Setting dazu. Einige Hersteller versuchen, potentielle Käufer mit interessanten Gimmicks zu überzeugen. Zu den Herstellern gehört auch ASUS. Das Team hat eine Maus mit einem Thumpstick entworfen, wie man sie von Gamepads kennt.

Das ist die ROG Chakram Core, die offiziell 89,99 Euro kostet und mittlerweile für rund 50 Euro im Handel zu finden ist. Ich habe mir die Maus gekauft und wollte einmal ausprobieren, wie sinnvoll das ist. Meine Erfahrungen könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Wer hat da getestet? Ich habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse und es werden täglich mehr. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Mäuse gehören neben Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten, wenn es um Peripherie für PC und Konsole geht und entsprechend umfangreich kenne ich mich aus. Die ASUS ROG Chakram Core habe ich mir privat im Einzelhandel gekauft und für MeinMMO ausführlich getestet. Benedikt Schlotmann

Features und technische Details:

Sensor Pixart 3335, optischer Sensor Auflösung Bis zu 16.000 DPI Switches Optische Titan-Switches, 100 Millionen Klicks Tasten 15 Tasten, bis 29 verschiedene Funktionen programmierbar Design Schwarze Maus, mit einstellbarer RGB-Beleuchtung Gleitfüße 4 Kabel 1,8 m langes Kabel, abnehmbar Gewicht 94 (ohne Gewicht) oder 108 Gramm (mit Gewicht) Preis (UVP) 89,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Maus befindet sich noch ein austauschbarer Analogstick und eine kleine Pinzette im Lieferumfang. Mit der Pinzette könnt ihr etwa die Mausswitches herausnehmen. Offiziell ist auch ein Handbuch in der Schachtel, das war aber bei mir nicht dabei.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Kone XP gibt es sowohl in einem weißen als auch in einem schwarzen Design.

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten. Dazwischen befindet sich ein 2-Wege-Mausrad.

Auf der linken Seite im Daumenbereich befinden sich 2 weitere Tasten. Einen Sniper-Button bietet die Chakram Core nicht, dafür einen Thumpstick.

Die Maus bietet eine geriffelte, raue Oberfläche, die eine gute Haptik bietet. Das ist praktisch, wenn man mit leichten Schweißhänden spielt.

Ein DPI-Button befindet sich an der Unterseite der Maus.

ASUS setzt bei der ROG Chakram Core auf ein einzigartiges Prinzip. Denn ihr könnt die Maus in ihre Bestandteile zerlegen. Ihr könnt das Mauscover und auch die Tasten abnehmen und kommt anschließend sowohl an das interne Gewicht als auch an die Tasten-Switches heran, die euren Klick an den PC weitergeben.

In der Theorie könnt ihr also die Switches für die Tasten austauschen, sobald es etwa Probleme mit Doppelklicks gibt oder ihr einfach mit dem Klickgeräusch nicht glücklich seid. Ob man hier jedoch bestimmte Switches von ASUS einbauen muss oder ob man sich einfach welche auf eBay kaufen kann, hab ich nicht getestet.

Die ROG Chakram Core lässt sich komplett zerlegen.

Verarbeitung

Die Gaming-Maus von ASUS wirkt hochwertig verarbeitet. Alle Komponenten der Maus werden mit Magneten am Korpus des Modells gehalten. Die Maus besteht überwiegend aus Kunststoff, die Haptik der Maus fühlt sich aber dennoch wertig an. Das liegt auch am Gewicht der Maus, wodurch die Maus stabil wirkt.

Das fest verbundene Kabel der Maus ist insgesamt sehr starr und ist teilweise etwas störend. Das lösen Razer oder Roccat mit ihren Mauskabel bedeutend besser, die sich leichter und dynamischer anfühlen.

Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre ein kleines Etui oder eine Box für das ganze Zubehör der Maus. Denn Pinzette, der Thumpstick und das Gewicht sind klein und verschwinden ganz gerne oder werden von den Katzen entführt.

Die Maus-Switches lassen sich problemlos herausnehmen und tauschen.

Software

Bei der Software setzt die ROG Chakram auf die Software Amoury Crate. Diese wirkt enorm überladen und frisst vor allem auf schwächeren Systemen Performance. Im Dashboard ist ein Shop für den Kauf von Spielen oder den Kauf von eigenen ASUS-Produkten integriert. Der Shop braucht jedoch lange zum Laden. Hier läuft andere Gaming-Software viel flüssiger. Sogar Razers Synapse läuft flüssiger und ist schneller auf Zack als die “Amoury Crate”.

Dashboard und Shop wirken total überladen mit vielen zusätzlichen Features.

Der eigentliche Bereich für die Einstellungen der Gaming-Maus ist jedoch übersichtlich gestaltet und verzichtet auf Schnickschnack. Hier steht Funktionalität vor Design, was man vom Rest der Software nicht behaupten kann.

Schlicht und unübersichtlich. Hier stimmen dann alle Funktionen. Funktionalität über Design.

Auf der nächsten Seite erkläre ich euch, wie sich die ROG Chakram Core in der Praxis schlägt. Dabei gehe ich auf Gewicht, Ergonomie und Akkulaufzeit ein und erkläre euch, welche Technik in der Maus steckt.