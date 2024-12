Helldivers 2 erfüllt den größten Wunsch der Community, bringt endlich das Update, auf das ihr seit 10 Monaten wartet

Der Kampf gegen die Illuminierten soll sich grundlegend von den Schlachten gegen die Käfer und Roboter unterscheiden, denn es wird zu Gefechten auf urbanen Gebiet kommen. Ihr kämpft also in Städten der verschiedenen Kolonien, unter anderem zwischen Häusern und auf Straßen mit zerstörten Autos.

Was wissen wir zu den Illuminierten? Die Illuminierten (englisch: Illuminates) sind eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation, die als Gegner der Über-Erde gegen die Spieler in Helldivers 2 kämpfen wird und im unteren Teil der Galaxie-Karte angreift.

Schon im Februar 2024 gab es erste Hinweise , dass sich die Illuminierten in den galaktischen Krieg einmischen könnten – Arrowhead hat bis zuletzt jedoch keine Details verraten. Erst kürzlich deutete jedoch ein Update-Verlauf auf Steam an, dass die Ankunft der Aliens nicht mehr lange auf sich warten lässt .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to