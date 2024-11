„Wäre nicht überrascht, wenn sie uns nur trollen“ – Helldivers 2 deutet neue Gegner an, aber Spieler sind skeptisch

In Helldivers 2 kämpft ihr seit Release gegen die immer gleichen Gegner: Käfer, Roboter, Roboter, Käfer. Schon seit Monaten wünschen sich die Spieler deshalb eine neue Fraktion, die im galaktischen Krieg mitmischt. Jetzt haben die Entwickler mit einem neuen Update einen so offensichtlichen Hinweis auf möglicherweise kommende Widersacher gegeben, dass die Spieler skeptisch sind, ob Arrowhead nicht nur trollt.

Was ist das für eine Andeutung? Helldivers 2 hat am 22. November ein kleines Update erhalten, das die möglicherweise bevorstehende Ankunft der Illuminierten andeutet – das war eine Gegner-Fraktion in Helldivers 1.

Zwar gibt es keine offiziellen Patch Notes zu den Inhalten des Updates oder tatsächlich spielbare neue Inhalte, aber der Updateverlauf des Spiels enthält zahlreiche Dateien mit der Bezeichnung „gameplay_illuminates“. Dieser Updateverlauf ist auf der Website SteamDB einsehbar.

Hier könnt ihr einen Screenshot des Updateverlaufs sehen:

Bereits in den vergangenen Monaten gab es verschiedene Hinweise, die viele Spieler als Anzeichen für die Rückkehr der Illuminierten deuteten, darunter unerklärliche blaue Laser.

Der Updateverlauf ist bislang der deutlichste Hinweis auf die Ankunft der Illuminierten – oder die Entwickler sind nur am Trollen, wie einige Spieler vermuten.

Was sagen die Spieler? Ein Helldivers-Spieler hat einen Screenshot des Updateverlaufs auf Reddit gepostet. Innerhalb eines Tages sammelte dieser Post über 300 Kommentare, von denen einige skeptisch sind.

Der Post-Ersteller selbst schreibt in einem Kommentar: „Ich wäre nicht überrascht, wenn sie uns nur trollen. Trotzdem fand ich es wert, das zu teilen.“ Andere Spieler scherzen, in den nächsten Patch Notes könnte etwas stehen wie „Wir haben die Beleuchtungs-Engine aktualisiert. Das Terrain sollte jetzt viel realistischer beleuchtet (engl.: illuminated) sein.“

Ein User schreibt: „Ich würde erwarten, dass sie uns trollen. Ich würde auch erwarten, dass sie es versehentlich geleakt haben. Also 50/50?“

Was sind die Illuminierten? Die Illuminierten (englisch: Illuminates) sind eine außerirdische Zivilisation, die schon in Helldivers 1 vorkam und gegen Über-Erde kämpfte. Seit Monaten vermuten Spieler, dass es sich hierbei um die nächste, also dritte Gegner-Fraktion von Helldivers 2 handelt.

Es gibt verschiedene Arten der Illuminierten, die auf dem Schlachtfeld über unterschiedliche Eigenschaften verfügen. In Helldivers 1 gab es beispielsweise die Tripods, das sind dreibeinige Maschinen, die mittels Elektrizität angreifen. Eine andere Illuminierten-Einheit waren die Observer, die als kaulquappenähnliche Patrouille getarnt das Terrain durchstreifen und Alarm schlagen, wenn sie Helldiver sehen. Mehr zu den Illuminierten lest ihr hier: In Helldivers 2 warten alle auf die Illuminierten – Das wissen wir über die fiesen Aliens