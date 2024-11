Helldivers 2 hat einen Jurassic Park mit außerirdischen Käfern und es ist eine genauso schlechte Idee wie in den 90ern

In Helldivers 2 gibt es einen Freizeitpark mit außerirdischen Käfern. Knapp einen Monat nach der Eröffnung folgte nun eine Katastrophe.

Was ist das für ein Park? In Helldivers 2 wurde im Oktober 2024 eine Art Jurassic Park mit außerirdischen Käfern eröffnet, in dem „abenteuerliche und gut bezahlende Bürger“ Terminiden in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Dieser Park wurde „Tyranny Park“ getauft.

Zur Erinnerung: Terminiden sind die großen, bösen außerirdischen Käfer, gegen die wir seit Monaten unerbittlich kämpfen. Ein Kampf, der vielen Helldivern das Leben kostete.

Ihr könnt den Tyranny Park zwar nicht besuchen, doch Über-Erde informierte die Spieler schon vor einigen Wochen in einer Ingame-Mitteilung über die Eröffnung der Attraktion.

Die neuste Kriegsanleihe „Wahrheitsvollstrecker“ liefert euch unter anderem eine neue Schrotflinte und eine Maschinenpistole. Hier seht ihr einen Trailer:

Jurassic Park mit Alien-Käfern geht natürlich schief

Was ist jetzt mit dem Park passiert? Es gibt eine neue Mitteilung im Spiel, die an alle Helldiver gerichtet ist und einen neuen Generalbefehl enthält. Durch diese Mitteilung erfahren wir, dass ein riesiges Terminiden-Nest unter dem Park ausgebrochen ist.

Der Terminiden Ausbruch hatte zur Folge, dass die Besucher und Mitarbeiter des Parks von den Käfern „massakriert“ wurden. Ähnlich wie in dem Film Jurassic Park endete also auch der Terminiden-Zoo in einer Katastrophe.

Außerdem soll der Ausbruch auch die umliegenden Planeten betreffen, darunter auch der Planet Turing, auf dem das Forschungszentrum für Xenoentomologie liegt. Das heißt, dort wird Forschung zu Alien-Insekten betrieben.

