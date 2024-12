Elden Ring bekommt einen Modus, nach dem niemand gefragt hat – Aber für eine Art Spieler ist er genau richtig

Bei den Game Awards wurde ein neuer Modus für Elden Ring angekündigt: Night Reign. Es handelt sich dabei um einen Multiplayer für bis zu drei Spieler. Wer sich allerdings auf knallharte PvP-Scharmützel gefreut hat, wird enttäuscht. Der neue Modus geht einen völlig anderen Weg.

Was ist das für ein Modus? Im Rahmen der Game Awards wurde der neue Modus Night Reign für Elden Ring angekündigt. Es handelt sich hier nicht um einen klassischen DLC oder gar einen Nachfolger.

Vielmehr ist Night Reign ein neuer Multiplayer-Modus für Elden Ring. Darin müssen Teams mit bis zu drei Spielern kooperativ zusammenarbeiten. Es gilt, drei Nächte zu überleben, Gegner zu bekämpfen, Ausrüstung zu sammeln und am Schluss einen Endboss zu erledigen.

Egal, ob ihr den Boss legt, oder vorab das zeitliche segnet: Am Ende eines Runs ist eure gefundene Ausrüstung weg. Seid ihr siegreich, erhaltet ihr immerhin ein paar permanente Boni für die nächste Runde. Gleichzeitig wird das Gebiet, in dem gekämpft wird, stetig kleiner.

Damit kann Night Reign als eine Art Rogue-like mit Elementen aus dem Battle Royale beschrieben werden. Das dürfte nicht unbedingt das sein, was langjährige Souls-Fans erwartet haben – aber eine bestimmte Art Spieler könnte sehr viel Freude mit dem Modus haben.

Gamestar-Redakteurin Elena Schulz hat schon beim Anspielen von Night Reign die typische Anspannung verspürt, für die das Hauptspiel bekannt ist. Hier findet ihr ihre Preview auf GameStar (Paywall).

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Wie funktioniert der Modus im Detail? Gestartet werden die Runden über die Tafelrunde, dem Hub des Hauptspiels. Dort kann online nach zufälligen Mitspielern gesucht werden, oder man greift auf leidensfähige Freunde zurück.

Anschließend wählt man einen von acht vorgefertigten Charakteren aus – der eigene Held aus dem Hauptspiel hat nämlich keinen Zutritt zu Night Reign. Zu den neuen Figuren zählen etwa eine Assassinin, ein Ritter oder ein Heiler. Die entsprechen mehr oder weniger den Klassen von MMOs, und müssen klug kombiniert werden, um das Abenteuer zu bestehen.

Hat man sich für einen Charakter entschieden, geht es in die erste von drei Spielrunden. Dabei durchstreift man als Team das Gebiet Limgrave und bekämpft Monster. Die gefundene Ausrüstung kann frei verwendet werden. Wie gewohnt sammelt man Runen und steigt an den Orten der Gnade im Level auf.

Die einzelnen Nächte sollen nur wenige Minuten lang dauern. Entsprechend muss man sich bei der Loot-Suche beeilen. Wichtige Orte wie Dungeons oder Ruinen sollen dabei jede Runde woanders erscheinen. Auch der Loot wird nie derselbe sein, sodass man stets abwägen muss, bei welchen Orte sich ein Besuch lohnen könnte.

Am Ende einer jeden Nacht erscheint dann ein Boss. Den gilt es, als Team zu erledigen, um siegreich aus der Runde zu gehen. Wer davor stirbt, kann von den Mitspielern wiederbelebt werden. Gelingt das nicht, verliert man die gesammelte Ausrüstung und das Spiel geht von vorne los. Immerhin können bestimmte Boni mit in den nächsten Run genommen werden – typisch Rogue-like eben.

Das Battle Royale in Night Reign zeigt sich dadurch, dass die Karte mit jeder Minute kleiner wird. So wird auch das Gebiet, in dem gekämpft werden kann, im weiteren Spielverlauf enger und gefährlicher. Als Finale steht dann der Kampf gegen einen Endboss bevor.

Teamspieler haben allen Grund zur Freude

Für welchen Spielertyp ist der Modus geeignet? Night Reign richtet sich klar an Teamspieler. Wer sich von der Gruppe entfernt und sein eigenes Ding macht, läuft Gefahr, von Gegnergruppen überrannt und getötet zu werden, ohne dass die helfenden Mitstreiter in der Nähe sind.

Dass FromSoftware mit Night Reign einen Multiplayer-Modus ins Spiel bringt, ist durchaus beachtlich. Immerhin waren Elden Ring, aber auch die anderen Souls-Spiele in erster Linie für Einzelspieler gedacht. Es gab zwar immer schon die Möglichkeit, andere Spieler als Hilfe zu beschwören, oder gegen sie im PvP zu kämpfen, aber das gestaltete sich stets etwas umständlich.

Noch dazu gibt es Teile der Community, für die das alleinige Bezwingen dieser Spiele das einzig Wahre ist. Wer sich Hilfe holt, gilt schnell als zu schwach. Night Reign setzt hier ein wichtiges Zeichen: Teamarbeit ist nicht nur erwünscht, sie ist sogar Voraussetzung, um den neuen Modus zu überstehen.

Am eigentlichen Schwierigkeitsgrad soll sich nämlich nichts ändern. Wer Angst hat, dass der neue Modus ein Spaziergang wird, der sei entwarnt. Night Reign wird im Kern Elden Ring bleiben. Ihr werdet wie gewohnt leiden, nur dieses Mal im Team.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch, dass FromSoftware mit Night Reign etwas Neues ausprobiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Natürlich war das hier nicht die einzige Ankündigung der Game Awards: In einem neuen Shooter streift ihr nach Loot suchend über die Map, um euch in einer finalen Schlacht mit Mechs zu zerfetzen