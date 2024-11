Crimson Desert könnte eines der aufregendsten neuen Spiele 2025 werden – Ein Trailer zeigt, warum sich viele Gamer darauf freuen

Crimson Desert hat das Potenzial, eines der spannendsten neuen Spiele im Jahr 2025 zu werden. Ein neuer Trailer zum Action-Rollenspiel zeigt, worauf sich Fans freuen dürfen.

Um was für ein Spiel geht es hier? Crimson Desert ist ein Open-World-Action-Rollenspiel von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert Online. Das gilt als eines der besten MMORPGs aller Zeiten. Im Gegensatz dazu wird Crimson Desert jedoch eine reine Singleplayer-Erfahrung.

Crimson Desert begeistert wie BDO vor allem mit seiner wunderschönen Grafik und den eindrucksvollen Kämpfen. Die kommen erneut in einem neuen Trailer zur Geltung. Die Entwickler präsentieren darin einen kurzen Ausschnitt aus einem Bosskampf gegen eine Hexe.

Den Trailer seht ihr hier:

Boss aus Black Desert kehrt zurück, die Vorfreude wächst

Wer ist die Hexe? Es handelt sich dabei um Hexe Marie, die bereits in BDO ein mächtiger Bossgegner ist. Im Kampf beschwört sie Kreaturen aus Stein, die anstelle eines Kopfs einen Tonkrug mit merkwürdigen Zeichnungen tragen. Noch dazu kann sie sich in einen Schwarm von Raben verwandeln und so schnell zu euch hinteleportieren.

Crimson Desert hält sich auch in diesem Trailer nicht mit den Effekten zurück. Hexe Marie wird ständig von Raben umschwirrt und während des Kampfes lösen sich sogar einzelne Federn von ihrem Kleid. Sowohl die Hexe als auch die Hauptfigur, Graumähne Kliff, wirken eindrucksvolle Magie. Überladen wirkt das Bild trotz der ganzen Effekte aber nicht.

Wie fallen die Reaktionen auf den Trailer aus? Es gibt einen Hype um das Spiel und das spürt man auch in den Kommentaren auf YouTube. Dort wächst die Vorfreude auf das Spiel nur noch weiter.

Inevitable_Morte: „Ich bin sooo bereit für das Spiel!“

reinhard98: „Black Desert Hexe Marie hier? Das ist nice.“

bjneal5615: „Ich möchte die Fähigkeit eines Unternehmens nicht unterschätzen, etwas zu vermasseln, aber je mehr Videomaterial ich von diesem Spiel sehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es ein absolutes Action-RPG-Meisterwerk sein wird. Pass auf, Game of the Year!“

Ursprünglich sollte Crimson Desert ein Prequel zu BDO werden, doch diese Idee wurde im Verlauf der Entwicklung verworfen. Dass nun eine Figur aus dem MMORPG im Spiel auftaucht, scheint aber zu bestätigen, dass sie sich zumindest das Universum teilen.

Wann erscheint Crimson Desert? Einen genaueren Releasetermin gibt es für das Action-Rollenspiel noch nicht. Im zweiten Quartal 2025 soll es dann aber soweit sein.

Crimson Desert ist so vielversprechend, dass sich Sony sogar um einen Exklusiv-Deal für die PS5 bemüht haben soll. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Sony wollte das heiß erwartete Crimson Desert wohl exklusiv auf die PS5 holen – doch die Entwickler sagten nein