Sony wollte das kommende Action-RPG der Macher von Black Desert wohl exklusiv auf die PS5 holen – doch die sagten nein

Das neue Action-RPG Crimson Desert wird schon jetzt von vielen heiß erwartet. Beinahe hätten Spieler auf der Xbox das Spiel jedoch nicht spielen können. Sony wollte es wohl exklusiv für PS5.

Um welches Spiel geht es? Das Action-RPG Crimson Desert kommt aus dem Hause Pearl Abyss, also den Entwicklern von Black Desert. Das Spiel soll im zweiten Quartal 2025 für PC, PS5 und Xbox erscheinen und war ursprünglich als Prequel von Black Desert erdacht.

Inzwischen konzentriert sich das Action-RPG auf Singleplayer mit einer interessanten offenen Welt. Als Kopf einer Söldnergruppe kämpft man gegen monströse Gegner in einem Mittelalter-Setting.

In den Genuss des Spiels wären Spieler auf der Xbox jedoch fast nicht gekommen, denn Sony wollte das Spiel wohl exklusiv für sich.

Hier könnt ihr den Trailer von Crimson Desert sehen:

Exklusiv-Deal abgelehnt

Was war das für ein Deal? Sony Interactive Entertainment soll wohl Interesse an einem Exklusiv-Deal für Crimson Desert gehabt haben. Der Publisher soll einen Deal angeboten haben, bei dem die Entwickler Unterstützung seitens Sony erhalten hätte, doch im Gegenzug wäre Crimson Desert vorerst exklusiv auf der PlayStation erschienen (via jpgames.de).

Pearl Abyss soll den Deal jedoch abgelehnt haben. Laut Insider-Gaming sagten die Entwickler dazu: „Es wurde festgestellt, dass Self-Publishing sehr profitabel sein würde.“

Die Berichte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, weil die Primärquelle der Post eines Finanz-Bloggers ist, der inzwischen offline ist. Außerdem ist es recht untypisch, dass ein Finanz-Blogger solche internen Informationen veröffentlicht. Deals wie der hier beschriebene sind in der Branche jedoch nicht selten.

Sony nutzt exklusive Spiele, um ihre Konsolenverkäufe anzukurbeln. Solche Spiele werden auch „System-Sellers“ genannt. Seit Jahren lockert Sony die Exklusivität zumindest für den PC immer weiter. Spiele wie Helldivers 2 erschienen gar zeitgleich auf beiden Systemen. Der Umschwung, Spiele auch auf dem PC zu bringen, brachte Sony viel Geld ein.

Was wird noch über Crimson Desert verraten? Die Quelle spricht auch über die internen Gedanken zum Spiel (via Reddit). Die Entwicklung sei beispielsweise fast abgeschlossen und man würde den Fokus auf die offene Welt legen, für die man sogar Modifikationen an der eigenen Engine durchführen musste.

Nach der Entwicklung von Crimson Desert soll es für die Entwickler mit der Arbeit am abgedrehten Open-World Action-Adventure DokeV weitergehen. Auch Multiplayer-Inhalte seien für das Spiel geplant.

Spieler, die sich bereits darauf gefreut haben, Crimson Desert auf ihrer Xbox zu spielen, können aufatmen. Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass ein Deal mit Sony zustande kam. Das Action-RPG soll weiterhin auf PC, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen. Die Entwickler haben bereits richtig viel vom Spiel gezeigt: „Spiel verdient den Hype“ – Crimson Desert zeigt überraschend fast 1 Stunde Gameplay, begeistert damit die Fans