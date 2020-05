Pearl Abyss, der Entwickler von Black Desert, hat für die kommenden Jahre einige neue Spiele-Titel angekündigt. In der Besprechung des Quartalsberichts gab die koreanische Firma nun die Release-Daten für diese Spiele bekannt. Auch über den Shooter Plan 8 wurde gesprochen.

Was sind das für neue Spiele? Pearl Abyss arbeitet derzeit an 2 neuen MMORPGs:

Vor einiger Zeit gab es Gerüchte, dass die Entwicklung der neuen Spiele kriseln soll. Doch Pearl Abyss verriet auf Nachfrage von MeinMMO, dass dies nicht der Fall sei. Im Gegenteil, die Firma soll sich derzeit auf einem „hiring spree“ befinden.

Darauf deuten auch die neuen Informationen zum Release der Titel hin, die bei der Besprechung der Quartalszahlen veröffentlicht wurden.

Optisch erinnert Crimson Desert an Game of Thrones. Und das ist wohl kein Zufall.

Wann sollen die MMORPGs erscheinen? Crimson Desert soll nach dem aktuellen Stand im 4. Quartal 2021 herauskommen. Für DokeV hingegen ist eine Veröffentlichung frühestens 2022 geplant (via MMORPG-Blog.ru).

Das ist derzeit zwar noch weit entfernt, doch auf erste Gameplay-Videos müsst ihr voraussichtlich nicht so lange warten. Für beide Titel soll es 2020 weiterhin erste Tests geben.

Crimson Desert hat viel Potential, Pearl Abyss viel Geld

Was ist das Besondere an dem Spiel? Das offiziell als „Next-Gen-MMORPG“ bezeichnete Crimson Desert zählt bei uns auf MeinMMO zu den aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung. Und das hat mehrere Gründe:

Crimson Desert legt seinen Fokus verstärkt auf PvE-Inhalte und Story, was sich viele Leser bei uns wünschen. Für die Geschichte schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Mitglieder einer Söldnerbande und sollt eine Art Kampagne erleben.

Das MMORPG soll auf den Westen ausgerichtet sein. Es sind sogar Konsolen-Versionen geplant. Das ist für Spiele aus Asien eher ungewöhnlich, wo der Fokus auf PC und Mobile liegt.

Es erscheint in einer neuen, hauseigenen Engine.

Pearl Abyss hat bereits mit Black Desert gezeigt, dass sie ein gutes Spiel entwickeln und langfristig unterstützen können.

Ein weiterer Vorteil für das Spiel dürfte die aktuelle Lage vom Entwickler sein. Denn die sieht gut aus.

Wie läuft es bei Pearl Abyss? Das erste Quartal 2020 lief stabil für die koreanische Firma. Mit 133,2 Milliarden Won (10,04 Millionen Euro) Umsatz verbesserte man sich leicht zum vorherigen Quartal und auch im Vergleich zum ersten Quartal 2019.

Ein Grund dafür dürfte das noch immer gut laufende Black Desert Mobile sein. Außerdem steht der Release von Shadow Arena, dem neuen Battle Royale, bevor. Dort sehen die Entwickler sogar Potential im E-Sports, wie es in der Besprechung hieß.

Dass es Pearl Abyss allgemein gut geht, zeigt die Expansion der Büroräume. 156 Millionen Dollar soll der Neubau mit insgesamt 20 Stockwerken gekostet haben. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

Pearl Abyss geht es gut. Sie planen sogar den Bau eines neuen Hauptquartiers (Bild: MMO-Culture).

Shooter Plan 8 erscheint erst deutlich später

Was ist mit Plan 8? Neben den beiden MMORPGs arbeitet Pearl Abyss derzeit auch an Plan 8, einem MMO-Shooter. Dieser wird zusammen mit Minh Le, einem der beiden Erfinder von „Counter Strike“, entwickelt.

Der Release des Shooters wird sich jedoch noch eine Weile hinziehen. Er soll nicht vor 2023 stattfinden. Weitere Details zu Plan 8 findet ihr hier.