Baldur’s Gate 3 bringt neuen Hotfix 4, muss ihn zurückziehen, zerstört tausende Savegames damit

Die Spieler wissen nun nicht so recht, was sie machen sollen. Mit dem alten Spielstand weiterspielen, ist für viele keine Option, denn dann müssten sie nur alles nochmal machen.

Spieler haben deswegen nun keinen Zugang mehr zu Tausenden ihrer Savegames. Allein in der MeinMMO-Redaktion sind gerade bis zu 4 Stunden an Spielzeit zeitweise „verloren.“ Der Hotfix soll wiederkommen, sobald die Crashes behoben sind.

Eigentlich wollten die Entwickler mit einem neuen Hotfix weitere Probleme in Baldur’s Gate 3 beheben. Der Patch sorgte aber für mehr Crashes und musste zurückgezogen werden. Wer in der Zwischenzeit gespielt hat, kann seine Speicherstände gerade nicht nutzen, bis der Hotfix zurückkommt.

