Eines der besten und fiesesten Koop-Games auf Steam ist gerade fast kostenlos, aber nicht bei Steam

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Grundsätzlich könnt ihr das Spiel auch als Solospieler genießen, am besten (und am einfachsten) ist der Shooter jedoch, wenn ihr euch mit 3 Freunden zusammentut. Dann holt ihr das meiste Potential heraus und gewinnt mehr Überfälle, sogenannte Heists.

In Payday 2 spielt ihr verschiedene Szenarien, in denen ihr in die Rolle von Verbrechern schlüpft. Mit bis zu vier Spielern raubt ihr Banken aus oder treibt andere illegale Machenschaften und verfolgt das Ziel, das große Geld zu erbeuten. Dabei ist es euch überlasen, ob ihr heimlich vorgeht oder lieber rohe Gewalt einsetzt. Alle Wege können am Ende zu einem erfolgreichen Überfall führen.

Um welches Spiel gehts? In dem Angebot ist der beliebte Koop-Shooter Payday 2 erhältlich, der auf Konsole sowie dem PC spielbar ist. Der Titel wurde bereits 2013 veröffentlicht. Aktuell arbeiten die Entwickler bereits an dem Nachfolger Payday 3, der voll auf Multiplayer setzen soll . Dieser soll 2023 erscheinen.

