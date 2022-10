Beliebter Koop-Shooter auf Steam macht euch zu skrupellosen Verbrechern – Kostet auf Humble Bundle nur 1 €

Bei Humble Bunde gibt es derzeit einen beliebten Koop-Shooter, der auf Steam 89 % positive Rezensionen hat, für lediglich einen Euro. Um welchen Shooter es dabei geht und was das für ein Angebot ist, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um welches Spiel gehts? In dem Angebot ist der beliebte Koop-Shooter Payday 2, der auf Konsole sowie dem PC spielbar ist. Der Titel wurde bereits 2013 veröffentlicht. Aktuell arbeiten die Entwickler bereits an dem Nachfolger Payday 3, der voll auf Multiplayer setzen soll. Aktuell arbeiten die Entwickler an dem Nachfolger, Payday 3. Dieser soll 2023 erscheinen.

Was ist das für ein Angebot? Payday 2 ist derzeit auf der Internetseite Humble Bundle im Angebot. Dort könnt ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die jeweils eine bestimmte Anzahl an Inhalten bieten und im Preis variieren.

Was ist alles in dem Angebot enthalten? Das kleinste Paket bietet dabei nur das Grundspiel Payday 2 und ist ab 1,04 € erhältlich. Damit ist es im Durchschnitt günstiger, als eine Kugel Eis in deutschen Großstädten (via statista), bietet dafür allerdings einige Stunden mehr Spaß.

Das größte Payday 2-Paket bei Humble Bundle kostet aktuell 20,90 €. Dabei sind dann neben dem Grundspiel zusätzlich 63 DLCs enthalten. Mit dabei sind unter anderem vollwertige Raubüberfälle wie „The Black Cat Heist“, „The Biker Heist“ und „The Diamond Heist“.

Actionreiche Überfalle mit Verbrecher-Crew

Worum geht es in dem Spiel? In Payday 2 spielt ihr verschiedene Szenarien, in denen ihr in die Rolle von Verbrechern schlüpft. Mit bis zu vier Spielern raubt ihr Banken aus oder treibt andere illegale Machenschaften und verfolgt das Ziel, das große Geld zu erbeuten.

Wie ihr in den einzelnen Missionen des Shooter vorgeht, ist dabei bis zu einem gewissen Grad euch überlassen. So bestimmt die von euch gewählte Ausrüstung, ob ihr eher leise und heimlich oder laut und gewaltbereit vorgehen wollt.

Falls ihr einen genaueren Blick auf das Spielprinzip von Payday 2 werfen wollt, binden wir euch hier den Gameplay-Trailer zu dem Black Cat Heist ein.

Gute Bewertung und starke Spielerzahlen auf Steam

Lohnt sich Payday 2? Auf Steam ist Payday 2 sehr beliebt. Von den über 382.000 Rezensionen sind starke 89 % positiv. Zudem kommt die PC-Version des Koop-Shooters auf Metacritic auf einen soliden 79er-Score.

Auch die aktuellen Spielerzahlen von Payday 2 müssen sich nicht verstecken. Der Titel hatte in den letzten 30 Tagen mehr als 34.000 durchschnittliche Spieler (via SteamCharts). Das ist jedoch kein ungewöhnlich hoher Wert, für das beliebte Spiel. Seit Januar 2020 hatte Payday 2 im Durchschnitt 29.985 Spieler.

Mit derzeit 36.000 aktiven Spielern ist Payday 2 in den SteamCharts sogar höher platziert als Titel wie New World, DayZ, Rainbow Six: Siege und Hunt. Showdown (via SteamCharts).

Top 25 der besten Koop-Spiele 2022 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt

Humble Bundle bietet Angebote und unterstützt wohltätige Zwecke

Was ist Humble Bundle? Humble Bundle ist eine Internetseite, bei der ihr Spiele, Bücher oder Software digital, speziell in Bundles, erwerben könnt. Dabei zahlt ihr einen selbst gewählten Preis, der Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Inhalten bietet.

Ein Teil des von euch gezahlten Betrages geht an wohltätige Zwecke und einen Teil erhalten die Entwickler. Obendrein könnt ihr dem Humble-Team einen Anteil zukommen lassen. Wie ihr die Anteile verteilt, ist zum größten Teil euch überlassen.

Der Preis, den ihr für ein komplettes Bundle oder Teile davon zahlen müsst, variiert von Angebot zu Angebot. So war der Mindestenspreis für ein Bundle mit 2 beliebten Koop-Spielen ein anderer, als bei einem Bundle mit 8 der besten Rollenspiele.

Was haltet ihr von dem Angebot? Werdet ihr bei dem Angebot zuschlagen oder ist der Payday 2 eher nichts für euch? Besitzt ihr den beliebten Koop-Shooter sogar schon? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr seid eher auf der Suche nach einem neuen PvP-Shooter und wollt euch dabei einen eher ungewöhnlichen Titel angucken? Dann werft doch einen Blick auf Sector’s Edge.

