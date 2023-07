Einige Spieler wollen eins der meistgewünschten Games auf Steam scheitern sehen – Wegen einer Entscheidung

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Einige Spieler sind so wütend, dass sie dem Spiel jetzt wünschen, zu scheitern und unterzugehen. Dabei hatte sie sich vorher so sehr auf das Spiel gefreut, dass es ganz oben auf der Wunschliste von Steam stand.

Der Multiplayer-Shooter Payday 3 (PC, PS 5, Xbox Series) soll am 21. September erscheinen. Es ist eines der 5 meistgewünschten Spiele auf Steam. Aber die Stimmung ist vorm Release am Boden: Einige Fans wollen das Spiel jetzt brennen und scheitern sehen.

