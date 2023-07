In einem Shooter auf Steam stürmt ihr als bewaffnete Polizisten die Wohnung eines Streamers mit blauen Haaren

In dem Shooter „Ready or Not“ gibt es jetzt ein neues Level, in dem der Alptraum eines jeden Streamers wahr wird.

Um welches Spiel gehts? Ready or Not (PC) ist gleichermaßen ein Hardcore-Shooter und eine realistische Polizei-Simulation. Das Spiel erschien im Dezember 2021 auf Steam und will Einsätze einer Spezialeinheit der Polizei darstellen.

Passend dazu müsst ihr mit eurem SWAT-Team in den verschiedenen PvE-Leveln Gebäude von unterschiedlichen Gefahrensituationen befreien. Dabei ist stets taktisches Vorgehen sowie Aufmerksamkeit wichtig, denn nicht alle Personen in den Gebäuden sind Bösewichte. Wer zu schnell am Abzug ist, erwischt vielleicht eine Geisel oder andere Zivillisten – und das gibt Punktabzug.

Da das Spiel auf ein realistisches Vorgehen setzt, könnt ihr nicht wie in Call of Duty durch die Zimmer rennen und auf alles schießen, das sich bewegt. Ihr müsst Türen vorsichtig öffnen, Räume ausspähen und Gegner gezielt ausschalten.

Dabei ist es eigentlich immer besser, wenn ihr einen Verbrecher lebendig verhaften könnt, auch wenn dieser selbst schwer bewaffnet ist. Dazu stellt euch das Spiel verschiedene Gadgets wie Blendgranaten zur Verfügung, die ihr bei der Einsatzplanung einstecken könnt.

Was hat es mit dem blauhaarigen Streamer auf sich? Ready or Not ist dafür bekannt, auch bei der Gestaltung der Level möglichst realistisch sein zu wollen und Situationen zu erschaffen, die auch echten Polizisten widerfahren könnten. Dabei geht der Shooter auch Wege, die für einige Spieler als grenzwertig gelten.

Ende Juni stellte das Entwicklerstudio VOID Interactive ein neues Level vor, in dem die Spieler die Wohnung eines blauhaarigen Streamers namens Michael „Milky Toes“ Williams mit ihrer schwerbewaffneten Polizeieinheit stürmen.

Michael wohnt bei seiner Mutter und ist gerade live, als plötzlich das SWAT-Team in sein Zuhause eindringt. Gemäß der Beschreibung des Levels habe ein Zuschauer der Polizei am Telefon erzählt, er sei der Streamer und wolle seine Familie ermorden und Geiseln nehmen. Doch statt auf einen bewaffneten Streamer stoßen die Spieler mit ihrer SWAT-Einheit auf die illegale Bitcoin-Farm von Michael.

Der Alptraum eines Streamers als Level

Was ist der Hintergrund des Levels? Das Level um den Streamer spielt auf das sogenannte „Swatting“ an, einem sehr boshaften und gefährlichem Streich, unter dem viele große Streamer leiden. So wurde beispielsweise der US-Amerikaner Ice Poseidon in einem Flugzeug geswatted. Andere Streamer wie Nickmercs berichteten, 3x pro Woche geswatted zu werden.

Was ist Swatting? Swatting beschreibt eine Situation, in Zuschauer die Polizei anrufen und eine gravierende Lüge erzählen, damit diese schwerbewaffnet bei dem betroffenen Streamer auftreten.

Die Polizei rückt anschließend mit einem Spezial-Kommando (S.W.A.T.) aus und erwartet an dem Einsatzort eine hochbrisante Situation vorzufinden. Dabei kann es sich um angebliche Geiselnahmen, Bombendrohungen oder Ähnliches handeln.

Zusätzlich von der offensichtlichen Gefahr, die bei dem Swatting durch den bewaffneten Polizeieinsatz in Kombination mit der Lüge einer hochbrisanten Gefahrensituation entsteht, kann der gefährliche Streich auch psychische Folgen. So habe beispielsweise der Streamer Ice Poseidon laut eigenen Aussagen eine posttraumatische Belastungsstörung durch die vielen Polizeieinsätze entwickelt.

Kontroverser Twitch-Streamer bekam Todesängste, weil seine Zuschauer ihn täglich mit der Polizei terrorisierten