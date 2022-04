Großer Twitch-Streamer beförderte schon 2 Zuschauer in den Knast – „Ich werde 3x die Woche geswattet“

7 Days to Die ist ein postapokalyptisches Survival-Spiel. Wir zeigen euch im Video alles, was ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Selbst 2022 scheint das Swatting bei dem großen Content-Creator nicht abzunehmen – kein Wunder, dass er so wenig private Leute wie möglich in seinen Streams präsentieren möchte.

Schon 2018 kam es bei dem Streamer zu einem Swatting-Einsatz (via YouTube ) und auch im Jahre 2020 erzählte Nickmercs von wilden Swatting-Storys aus seinem Vorgarten (via Youtube ).

Ihr wisst, dass ich etwa 3x die Woche geswattet werde? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte nicht, dass ihr mich bemitleidet, ich möchte nur, dass ihr versteht, dass wenn ihr in meinen Schuhen stecken würdet, würdet ihr eure Leute nicht so oft im Livestream zeigen wollen – das ist echt kein gutes Gefühl.

Der große Twitch-Streamer und YouTuber Nicholas „Nickmercs“ Kolcheff sprach in einer seiner Live-Übertragungen darüber, wie häufig er in der Woche geswattet wird und dadurch schon 2 Leute im Knast landeten.

