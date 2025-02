Ein neuer Sci-Fi-Shooter für Steam und PS5 sieht aus wie Doom im Cyberpunk-Universum, erscheint bereits im Mai

In seinem ersten Trailer sieht Metal Eden aus wie Doom Eternal, aber mit Cyberpunk anstelle von Dämonen. Der Shooter soll bereits im Mai für Steam und PS5 erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? Der polnische Entwickler Reikon Games beschreibt Metal Eden als einen adrenalingeladenen Ego-Shooter im Sci-Fi-Stil. Der erste Trailer zeigt bereits, was das heißen soll und erinnert dabei stark an id Softwares Doom Eternal.

Den Reveal-Trailer zu Metal Eden seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? Zur Haupthandlung ist noch nicht viel bekannt, die scheint aber eine düstere Sci-Fi-Geschichte mit Cyberpunk-Elementen zu werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Aska – einer Frau, deren Bewusstsein in eine Hyper Unit hochgeladen wurde.

Diese Hyper Units sind Kampf-Androiden, die von einem sogenannten Phantom Core ( Phantom-Kern ) angetrieben werden. Eure Aufgabe ist es, die Kerne der Bürger von Moebius zu retten – einer Orbitalstadt, die zur Todesfalle geworden ist.

Eine Maschine so flink und tödlich wie der Doom-Slayer

Warum der Vergleich zu Doom? Hyper Units sind nicht nur effiziente Killermaschinen – sie sind dabei noch dazu sehr akrobatisch unterwegs. Im Trailer zu Metal Eden ist die Protagonistin ähnlich blutig, aber sogar noch flinker unterwegs, als es der Doom-Slayer in Doom Eternal war.

Aska kann geschickt Angriffen ausweichen und an Wänden entlang rennen. Zudem hat sie einen Greifhaken, mit dem sie sich an Kanten hochziehen kann, und ein Jetpack. So meistert sie jede Parkour-Einlage und schließt schnell die Lücke zwischen sich und ihren Gegnern.

Eine Fähigkeit erlaubt es Aska, die Kerne von robotischen Feinden herauszureißen. Diese lassen sich dann zum Beispiel als Granaten verwenden, was euch zusätzlich Munition gibt. Auch das erinnert an Doom Eternal, in dem Gegner je nach Finisher Heilung oder Munition droppen.

Wann erscheint das Spiel? Metal Eden soll bereits am 6. Mai 2025 für den PC auf Steam sowie für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Mit einem Release Anfang Mai erscheint das Spiel nur wenige Tage vor Doom: The Dark Ages, das wohl die größte Konkurrenz für den Shooter darstellen dürfte.

Seid ihr vor allem ein Fan des schnellen Gameplays in Doom Eternal, dann seid ihr bei Metal Eden aber vielleicht doch besser aufgehoben. Das neue Doom soll sich vom Tempo nämlich ganz anders anfühlen, sagen die Entwickler. Mehr dazu lest ihr hier: In Doom Eternal war euer Slayer schnell und flink wie ein Kampfjet – Im neuen Doom seid ihr wuchtig wie ein Panzer