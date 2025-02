Wer sich auf Steam das beste Mortal Kombat holen will, muss derzeit nur 5 € ausgeben

Wollt ihr MK11 online spielen, ist das aufgrund der rund 2.800 aktiven Spieler auf Steam (via steamdb.info ) möglich. Viele Spieler berichten jedoch von nervigen Desynchs – checkt also ab, ob dies für euch ein Problem darstellt. Wenn ja, könnt ihr das Spiel innerhalb der ersten 2 Stunden über Steam zurückgeben.

Langjährige Fans dürften sich jetzt fragen: „Moment, was ist denn mit Mortal Kombat X?“ Das Spiel liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit MK11, was die Rezensionen auf Steam anbelangt und wird von vielen Fans ebenfalls sehr geliebt.

Was macht Mortal Kombat 11 zum besten Teil der Reihe? MK11 vereint laut den Rezensionen auf Steam (fast) alle der besten Features der Reihe mit einer von vielen Spielern gelobten Story und der Krypta – einem Spielmodus, in dem ihr Geheimnisse und Cosmetics freischaltet.

