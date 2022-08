Einige Spiele, die ihr für die PS4 kaufen könnt, bieten euch ein kostenloses Upgrade auf die Version für die PS5. Welche PS4-Spiele bekommen ein Upgrade auf eine PS5-Version? MeinMMO stellt euch alle Spiele vor, die ihr aktuell kostenlos aufwerten könnt.

Was genau bringt das?

Das Upgrade auf die PS5 lässt euch von der Performance der PS5 profitieren. Die Ladezeiten sind kürzer und die Spiele sehen besser aus. Die Ladezeiten der PS5 sind sogar so kurz, dass ein gängiges Feature nicht mehr funktioniert.

Einige Spiele bieten auf der PS5 zusätzliche Inhalte im Gegensatz zur PS4 wie Ingame-Items oder zusätzliche DLCs.

Nach dem Upgrade müsst ihr nur beachten, dass ihr auch die richtige Spielversion auf der PS5 startet. Denn sonst spielt ihr weiterhin die alte PS4-Version.

Was muss man bei einem Upgrade von PS4 auf PS5 beachten? Grundsätzlich gilt, dass ihr nicht zwingend auf die bessere Version upgraden müsst, wenn ihr etwa kein großes Spiel herunterladen wollt.

Bei einem Upgrade bleibt euch im Normalfall obendrein weiterhin die PS4-Version erhalten. Das heißt, ihr könnt das Spiel auch weiterhin auf eurer PS4 spielen.

Habt ihr vorher die PS4-Version gespielt und wechselt jetzt auf die PS5-Version, dann müsst ihr häufig die Spiele von vorn beginnen, da Speicherstände nicht immer auf der PS5 kompatibel sind.

Ihr könnt auch PS4-Spiele auf Disc auf eine digitale PS5-Version upgraden, braucht dann aber weiterhin eure PS4-Disc. Ihr könnt diese Spiele dann nicht auf einer PS5 Digital Edition spielen.

Ist das Update auf die PlayStation 5 Version kostenlos? Sony überlässt es den Entwicklern, ob sie das Upgrade für ihre Spiele kostenlos oder kostenpflichtig anbieten. Einige Entwickler bieten das Upgrade auf die PS5 nur in einer teureren Edition an.

PS4-Spiele, die euch ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version bieten

Was findet ihr in unserer Liste? In unserer Liste stellen wir euch alle Spiele vor, die ein kostenloses Upgrade von der PS4 auf die PS5 bieten. Außerdem erklären wir, ob ihre euch Speicherstände von der PS4 weiterhin auf der PS5 nutzen könnt. Bei den Speicherständen findet ihr nur „Ja“ oder „Nein, wenn wir es getestet haben oder es eine Bestätigung von den Herstellern gibt.

Spiel Savegame-Kompatibel? Kostenloses Upgrade auf PS5? A Plague Tale: Innocence Nein Ja Assassin’s Creed Valhalla Ja Ja Atelier Ryza 2 – Ja Battlefield 2042 Ja Ja, wenn ihr das Crossgen-Bundle gekauft habt Biomutant Ja Ja Borderlands 3 Ja Ja Bugsnax – Ja Call of Duty: Modern Warfare 2 – Ja, aber nur als Option mit dem Crossbundle der PS4 Cloudpunk – Ja Control – Ja, aber nur beim Kauf der Control: Ultimate Edition Crash Bandicoot Ja Ja Cricket 22: The Official Game of Ashes –

– Ja Cyberpunk 2077 – Ja Dauntless Ja Ja Dead by Daylight – Ja Death Stranding Nein Beim Kauf der Director’s Cut Digital Deluxe Edition inklusive Demon’s Tier+ – Ja Destiny 2 – Ja DIRT 5 – Ja Doom Eternal Nein Ja Elden Ring Nein Ja F1 2021 – Ja Far Cry 6 – Ja FIFA 21 Nur Ultimate Team und Volta Fußball Ja, vor dem Release von FIFA 22 Final Fantasy VII Ja Ja For Honor Ja Ja Furi Ja Ja Godfall Nein Ja Ghostrunner – Ja Greedfall Nein Ja, aber nicht die PS-Plus-Version GTA The Trilogy The Definitive Edition Nein Ja Guilty Gear Strive – Ja Hades Nein Ja Hellpoint – Ja Hitman 3 Ja Ja, aber nur die digitale Version Horizon Forbidden West – Ja Immortals Fenyx Rising Ja Ja Kena: Bridge of Spirits – Ja King Oddball – Ja Knockout City Ja Ja Kona – Ja Little Nightmares II – Ja Lost Judgment – Ja Madden NFL 21 Nur MUT, Franchise, und Fortschritt im Yard Ja, vor dem Release von Madden NFL 22 Maid of Sker – Ja Maneater Nein Ja Manifold Garden – Ja Marvel’s Avengers Ja Ja Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ja Ja Metro Exodus – Ja Monster Boy and the Cursed Kingdom – Ja Mortal Kombat 11 Ultimate – Ja Mortal Shell – Ja My Friend Peppa Pig – Ja NBA 2K21 Nur Fortschritt in MyTeam Ja, wenn ihr die Mamba Forever Edition gekauft habt Nioh 2 Ja Ja Nobody Saves the World – Ja No Man’s Sky Ja Ja Oddworld: Soulstorm – Ja Overcooked: All You Can Eat Edition – Ja Outriders – Ja Outward – Ja, wenn ihr den „Die Brüder“- DLC gekauft habt Riddled Corpses EX – Ja The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition and Anniversary Edition Nein Ja The Pathless – Ja Train Sim World 2 – Ja Planet Coaster: Console Edition – Ja Port Royale 4 Ja Ja Prey for the Gods – Ja Resident Evil 2 – Ja Resident Evil 3 – Ja Resident Evil 7: Biohazard – Ja Resident Evil Village – Ja RIDE 4 – Ja, bis zum 30. April 2021 Riders Republic Ja Ja Sackboy: A Big Adventure – Ja Saints Row: The Third Remastered – Ja Shakedown Hawaii – Ja Shantae – Ja Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut – Ja Shantae and the Pirate’s Curse – Ja Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – Ja Shantae and the Seven Sirens – Ja Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Ja Snowrunner – Ja Sonic Origins – Ja Star Wars Jedi: Fallen Order Nein Ja Subnautica – Ja Super Monkey Ball: Banana Mania – Ja Tales of Arise Nein Ja Tennis World Tour 2 – Ja, wenn ihr die Ace Edition oder den Jahrespass gekauft habt Terminator: Resistance Enhanced – Ja Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction Ja Ja Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Ja Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ja Ja, wenn ihr die Digital Deluxe Edition gekauft habt. The Elder Scrolls Online Ja Ja The Persistence – Ja The Witcher 3: Wild Hunt – Ja Watch Dogs Legion – Ja What Remains of Edith Finch – Ja World War Z: Aftermath – Ja WRC 9 – Ja Yakuza: Like a Dragon Nein Ja

Was passiert beim Upgrade mit Zusatzinhalten wie Soundtrack oder Artbook? Alle Zusatzinhalte bleiben euch weiterhin erhalten und könnt ihr auch nach einem Upgrade auf die PS5-Version nutzen. Sobald ihr das Spiel installiert habt, wechselt ihr in die Spielebiblitothek auf eurer PS5, wählt das Spiel aus und drückt dann X. Anschließend seht ihr alle eure Inhalte.

Ihr wollt noch eine PS5 kaufen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

