Neues Action-Spiel für PS5 & Steam sieht aus wie Stellar Blade im düsteren London – Viele von euch werden eine Stimme wiedererkennen

Ein neues Action-Spiel für die PS5 lockt mit Fantasy-Rittern im verwüsteten London und einer Stimme, die vielen von euch bekannt sein dürfte.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Tides of Annihilation. Das Action-Spiel wurde auf Sony’s State of Play 2025 mit einem Trailer angekündigt und wird von Eclipse Glow Games entwickelt – einem neuen Studio aus China, an dem auch Tencent beteiligt ist.

Den Ankündigungstrailer zu Tides of Annihilation seht ihr hier:

„Stellar Blade“ mit Fantasy und einer Stimme aus Baldur’s Gate 3

Was zeigt der Trailer? Tides of Annihilation wirft euch ins moderne London, doch die Stadt ist nach einer Invasion von außerhalb dieser Welt verwüstet worden. Das neue London besteht aus überwachsenen Ruinen, Schutt und Trümmern – es ist ein düsterer, dreckiger und wahrlich trostloser Ort.

Ihr schlüpft in die Rolle von Gwendolyn: Die letzte Überlebende Londons und Besitzerin einer mysteriösen Macht, die es ihr erlaubt, die Ritter der Tafelrunde zu beschwören. Gesprochen wird die Protagonistin von Jennifer English – der Stimme von Shadowheart in Baldur’s Gate 3.

Schwertkampf-Action und Charaktere, die einem Model-Magazin entstiegen sein könnten: Tides of Annihilation jetzt schon stark an den Stellar Blade, aber mit Fantasy statt Sci-Fi. Kombiniert wird das Ganze mit Designs wie aus Elden Ring und kolossalen Rittern, gegen die ihr ebenfalls kämpfen werdet.

Wie fallen die Reaktionen auf den Trailer aus? Für viele ist Tides of Annihilation das Highlight der diesjährigen State of Play gewesen – das geht zumindest aus den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube hervor. Sowohl Gameplay als auch Design konnten bislang überzeugen, und auch über die Stimme der Hauptfigur herrscht Freude.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Da es bei der State of Play angekündigt wurde, erscheint das Spiel selbstverständlich für die PS5. Spieler auf Xbox Series X|S sowie dem PC (Steam, Epic Games Store) gehen aber auch nicht leer aus. Wann Tides of Annihilation erscheinen soll, steht noch nicht fest.

Ob sich die Entwickler von Tides of Annihilation bewusst an Stellar Blade orientiert haben? Ein schlechtes Vorbild wäre das keineswegs, immerhin kam das Spiel sehr gut an und war erfolgreich. Mehr dazu lest ihr hier: Stellar Blade war ein Hit auf der PS5, weil es angeblich wie ein Live-Service Game behandelt wurde