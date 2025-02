Stellar Blade war ein Hit auf der PS5, weil es angeblich wie ein Live-Service Game behandelt wurde

Stellar Blade war auf der PlayStation 5 ein richtiger Erfolg. Das lag auch daran, dass man das Spiel wie ein „Live-Service Game“ behandelt hat – wird zumindest gesagt.

Für Shift Up war Stellar Blade ein ziemlich großer Erfolg – und das, obwohl das Action-Spiel mit der hübschen Protagonistin lediglich auf der PlayStation 5 erschienen ist. Ein Release auf dem PC steht derweil noch aus und dürfte nochmal mehr Aufmerksamkeit und eine große Spielerschaft bringen.

Was hat Stellar Blade gemacht? Im Bericht von Shift Up geht man ausführlich auf Stellar Blade ein und welchen Erfolg es gehabt hat. Zusammen mit NIKKE habe es dem Unternehmen ein ziemlich starkes Jahr beschert.

Einige der Leistungen von Stellar Blade, die Shift Up vorstellt:

Das Spiel hat eine Bewertung von 9.2 / 10 auf Metacritic gehalten.

Auf PlayStation bleibt die Wertung stabil bei 4.8 / 5.

Es war in 62 Ländern auf Platz 1 der Vorbestellungen.

Nach dem Release war es Platz 1 der Verkäufe auf verschiedenen Märkten wie den Vereinigten Staaten oder Japan.

Dazu stellt Shift Up klar, dass man Stellar Blade wie ein „Live-Service Game“ behandelt habe. So gab es neue Boss-Herausforderungen, neue Skins und Kostüme und auch eine Kollaboration mit NieR: Automata (via X).

Ist Stellar Blade ein Live-Service Game? Nein, das ist es nicht. Stellar Blade ist in erster Linie ein Single-Player-Spiel mit großem Action-Fokus. Auch wenn es Patches und DLCs gab, waren diese alle vom Umfang eher klein und brachten vor allem ein paar Komfort-Funktionen, wie etwa den Foto-Modus.

Zwar gab es neue Inhalte, die brachten aber verhältnismäßig wenig „neue Spielzeit“ – die Anzahl der Aktivitäten im Spiel und die reine Menge an Content wurde dabei kaum vergrößert.

Die Updates halfen aber auf jeden Fall dabei, Stellar Blade in den Nachrichten und dadurch relevant zu halten. Jedes Mal, wenn es eine Kontroverse zu einem neuen Outfit oder einer anderen Neuerung durch einen Patch gab, war das Spiel wieder im Gespräch – und hat sicher ein paar Spielerinnen und Spieler davon überzeugt, sich Stellar Blade jetzt doch zu kaufen.

Was steht noch an bei Stellar Blade? Auch wenn Stellar Blade auf der PS5 richtig gut gelaufen ist, erwartet man von dem Spiel noch mehr. Denn der PC-Release soll die Verkäufe auf der PlayStation noch einmal deutlich übertreffen. Noch im Verlaufe des Jahres 2025 soll es soweit sein, dass ihr Eve auch auf dem PC im Kampf gegen allerlei sonderbare Kreaturen steuern könnt – oder euch an ihren freizügigen Outfits ergötzt. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

Auch wir haben Stellar Blade gespielt und kamen zu dem Schluss: Das Spiel ist mehr als nur Eves hübsche Kurven