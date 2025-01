Das alte Doom war wie ein Kampfjet, das neue Doom: The Dark Ages ist wie ein Panzer

Mit Doom: The Dark Ages erhält die ikonische Shooter-Reihe 2025 einen neuen Ableger. Auf der Xbox Direct am 23. Januar haben wir nun endlich neue Details zu dem begehrten Titel erhalten – darunter neue Infos zum Gameplay und das Release-Datum.

Was wissen wir zum neuen Doom? Der neueste Teil der Doom-Reihe heißt Doom: The Dark Ages und wird ein Prequel zu Doom 2016 und erzählt die Entstehungsgeschichte des sagenumwobenen Doom-Slayers, in der ihr in einem mittelalterlichen Krieg gegen die Hölle kämpft.

Der Release ist am 15. Mai 2025 auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Außerdem lässt sich der Shooter im Abo über den Game Pass spielen.

Einen Koop- oder Mehrspieler-Modus wird es in Doom: The Dark Ages übrigens nicht geben. Das Team wollte sich gänzlich auf die Singleplayer-Erfahrung fokussieren. Das erlaubte ihnen schließlich, Features einzubringen, die sie schon seit längerer Zeit auf ihrer Wunschliste hatten.

Wucht statt Akrobatik

Was wissen wir zum Gameplay? Die Entwickler betonen, dass sich das Gameplay von Doom: The Dark Ages im Vergleich zum bisher jüngsten Ableger Doom Eternal maßgeblich verändern wird. Dort war das Kampfsystem sehr schnell und der Doom-Slayer flink und akrobatisch. Während ihr in Doom Eternal eher ein Kampfjet wart, sollt ihr in Doom: The Dark Ages wie ein Panzer sein, wuchtig und stark. Das Motto des Spiels wechselt von „Jump and Shoot“ zu „Stand and Fight“.

Passend dazu gesellt sich in Doom: The Dark Ages der sogenannte Shieldsaw zu eurer Ausrüstung, ein Schild mit Kettensäge. Dieser Schild kann geworfen und dementsprechend als Waffe genutzt werden. Oder ihr nutzt ihn ganz ritterlich zum Blocken und Parieren von Angriffen.

Natürlich gibt es auch wieder mächtige Schusswaffen, die laut den Entwicklern von Folterinstrumenten inspiriert sind – sie sollen ja schließlich in das mittelalterliche Setting passen. Außerdem wird es als Nahkampfwaffen einen Morgenstern, elektrifizierte Panzerhandschuhe und einen mit Nägeln übersäten Streitkolben geben, die ihr parallel zu eurem mächtigen Schild schwingen könnt.

Hier könnt ihr das neue Gameplay zu Doom: The Dark Ages sehen:

Zusätzlich zu der grundlegenden Ausrüstung – also dem Schild, den Nahkampfwaffen und natürlich euren Knarren – wird es im neusten Doom ein paar Besonderheiten geben, die wir bereits im ersten Trailer entdecken konnten:

einen riesigen Atlan-Mech, mit dem ihr haushohe Dämonen verprügelt

einen feuerspeienden Cyber-Drachen mit einem Gatling-Geschütz, auf dessen Rücken ihr durch Höllenlandschaften fliegt.

Sowohl der Drache als auch der Mech sollen dabei über verschiedene Fähigkeiten sowie Minibossen verfügen, die ihr mit ihnen platt machen könnt.

Wie schwierig wird das neue Doom? Damit ihr das Spiel so erleben könnt, wie es euch am meisten Spaß macht, erhält Doom: The Dark Ages neue Schwierigkeitseinstellungen. Diese erscheinen in Form von Schiebereglern, mit denen ihr individuell die Schwierigkeit anpassen könnt. So könnt ihr etwa das Zeitfenster für Paraden verlängern oder verkürzen oder die Aggression der Gegner und die Spielgeschwindigkeit senken oder erhöhen.

So soll beispielsweise Parieren grundsätzlich einfacher und intuitiver als in Soulslike-Spielen wie Elden Ring sein, aber ihr könnt das Zeitfenster für Paraden so stark verkürzen, dass diese absurd schwierig werden.

Doom: The Dark Ages gehört für MeinMMO-Redakteur Dariusz zu den interessantesten Shootern, die 2025 erscheinen – und die neuen Informationen haben diesen Eindruck sogar noch verstärkt. Welche kommenden Shooter ihr sonst noch im Auge behalten solltet, erfahrt ihr hier: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen