In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 flieht ihr aus einem Alien-Gefängnis und nehmt die Gestalt eurer Gegner an – Ihr könnt ihn jetzt kostenlos testen

Mit Project Tower ist ein neuer Shooter auf Steam und PS5 erschienen. Darin kämpft ihr euch aus einem Alien-Knast, wobei ihr die Gestalt eurer Peiniger annehmen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Project Tower ist ein Shooter mit Bullet-Hell-Kämpfen wie in Returnal. Im Gegensatz dazu ist Project Tower allerdings kein Roguelike, sondern ein lineares Action-Adventure. Das Spiel will eine düstere Sci-Fi-Story erzählen.

Den Launch-Trailer seht ihr hier:

Auf der Flucht vor Aliens werdet ihr selbst zu einem

Worum geht es in Project Tower? Die Überreste der Menschheit befinden sich unter dem Joch der Hiks, einer außerirdischen Spezies. Als Gefangener nehmt ihr am namensgebenden „Project Tower“ teil, das euch die Freiheit bringen soll. Dazu müsst ihr euch jedoch bis an die Spitze eines Turms kämpfen.

Auf eurem Weg nach oben stellen sich euch außerirdische Kreaturen in den Weg, in die ihr euch dank Morph-Fähigkeit sogar selbst verwandelt. So kriecht ihr als Alienwurm durch kleine Öffnungen hindurch oder wählt eine Form, in der ihr mehr Schaden austeilt.

In den Bosskämpfen wird das Schlachtfeld zur Kugelhölle: Feinde feuern eine Vielzahl an Projektilen ab, denen ihr geschickt ausweichen müsst. Diese Kämpfe sehen im Trailer bereits gut inszeniert und nach einer ordentlichen Herausforderung aus.

Guter Story-Shooter mit Luft nach oben

Wie kommt der Shooter bislang an? Project Tower hat derzeit noch sehr wenige Reviews auf Steam. Insgesamt wird das Spiel aber „positiv“ bewertet, auch wenn es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Die Nahkämpfe sollen sich bereits richtig gut anfühlen, Schusswaffen fehle hingegen noch der Punch

Das Morphen ist ein cooles Alleinstellungsmerkmal, viele Formen unterscheiden sich jedoch nur in wenigen Aspekten

Die Geschichte wird von vielen positiv hervorgehoben, mit rund 5 Stunden Spielzeit fällt die aber relativ kurz aus

Wo kann ich mir das Spiel holen? Project Tower ist am 6. Januar 2025 für den PC auf Steam und auf PS5 erschienen und kostet für den PC 24,50 €, auf PS5 24,99 €. Bis zum 13. Januar gibt es auf Steam 20 % Rabatt, dort findet ihr auch eine kostenlose Demo zu dem Spiel.

