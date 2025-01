Helldivers 2 begeisterte tausende Spieler auf Steam und PS5, jetzt soll es im Kino weitergehen

Helldivers 2 war 2024 ein großer Erfolg für Publisher Sony auf Steam und PS5. Jetzt ist klar, wie es mit der Marke weitergehen soll.

Wieso spricht Sony über Helldivers 2? Die CES ist eine der größten Fachmessen für Verbraucher-Elektronik weltweit und bietet vielen Technologie-Unternehmen eine Bühne, ihre neuesten Produkte und Arbeiten vorzustellen. Sony ist seit vielen Jahren dort Stamm-Aussteller und zeigt bei dieser Gelegenheit häufig innovative Produkte, zum Beispiel die PS5 VR2, die sie 2022 vorstellten.

Auch in diesem Jahr gab es einige interessante Ankündigungen, vor allem was Filme und Serien betrifft.

Ob der Film wie die Trailer von Helldivers 2 aussehen wird, ist noch ungewiss:

Helldivers 2 auf der großen Leinwand

Was ist der nächste Schritt für die Marke? Wie Sony bei ihrer Präsentation verriet, arbeitet das Unternehmen zusammen mit Sony Pictures an einer Verfilmung von Helldivers 2. Den Grund dafür liefert Asad Qizilbash, Head of PlayStation Productions, wohl gleich mit.

Bei seiner Ankündigung sagt er, Helldivers 2 sei „erstaunlich beliebt“, was wohl Grund genug für Sony sein dürfte, um das Game als nächste Film-Adaption zu produzieren. Wie SteamDB angibt, waren zu Spitzenzeiten über 450.000 Spieler zeitgleich auf Steam online.

Das war so viel, dass der Chef selbst meinte, neue Server zu kaufen bringe nichts mehr, denn man stoße einfach an die Grenzen. Neben den vielen Spielern auf Steam war der Shooter auch auf der PS5 beliebt.

Zuvor hatte das Medien- und Technologie-Unternehmen bereits Spiele wie Uncharted, Gran Turismo, Twisted Metal und The Last of Us verfilmt. Fans der Zombie-Serie dürfen sich außerdem über eine neue Staffel freuen, die im April 2025 in den USA starten wird.

Gibt es eine weitere Verfilmung? Ja, nicht nur Helldivers 2 kommt auf die großen Leinwände. Horizon Zero Dawn soll ebenfalls einen Kino-Film bekommen. Nach einem gescheiterten Versuch, das Spiel als Serie auf Netflix zu bringen, nimmt das Unternehmen es nun wohl selbst in die Hand und arbeitet zusammen mit Columbia Pictures an einem Kino-Film.

Der Film soll die Ursprungsgeschichte der Protagonistin Aloy in der gefallenen futuristischen Welt behandeln. Horizon Zero Dawn ist genau wie Helldivers 2 einer der populärsten Titel von Sony. Das Spiel ist wohl so beliebt, dass die Entwickler eine Remaster-Version springen lassen, doch die Fans hatten da wohl keine Lust drauf: Sony kündigt das Remaster eines Hits für PS5 an, aber viele wollen lieber das Original