Die Highlights vom Summer Game Fest 2025: Alle Trailer und Ankündigungen, die ihr nicht verpassen solltet

In der Nacht zum 7. Juni 2025 werden im Rahmen des Summer Game Fests 2025 neue Ankündigungen, Trailer und Reveals zu kommenden Videospielen präsentiert. Wir zeigen euch die Trailer, die ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr eine Auswahl an Trailern, die bei dem Summer Game Fest 2025 gezeigt wurden. Wir von MeinMMO haben uns hingesetzt und die Highlights für euch herausgesucht – perfekt für alle, die die Show verpassen und wissen wollen, welche Trailer man unbedingt gesehen haben sollte.

Info: Der Artikel wird während des Summer Game Fests 2025 immer wieder mit neuen Trailern bestückt, damit er auf dem neuesten Stand ist. Aktualisiert also zwischendurch die Seite, damit ihr nichts verpasst.

Wo kann ich das Summer Game Fest schauen? Ihr könnt das Ganze am Freitag, dem 6. Juni ab 23:00 Uhr auf Twitch, YouTube oder bei unseren Kolleginnen und Kollegen auf dem Twitch-Kanal der Gamestar schauen. Die Pre-Show startet um 22:30 Uhr.

Mortal Shell 2

Was ist das für ein Spiel? Das Action-RPG Mortal Shell 2 ist ein eigenständiger Nachfolger mit einem erbarmungslosen Kampfsystem, in dem ihr Krieger kontrolliert, falsche Götter stürzt und eine verwüstete Welt rettet.

Wann erscheint das Spiel? Das Spiel soll 2026 für PS5, Xbox und PC (Steam) erscheinen.

