Neues Action-RPG auf Steam erinnert an Bloodborne mit Knarren und knallhartem Metal-Soundtrack – Startet bald Beta

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

Find Your Next Game Summer: Heute mit allem zur State of Play und der Launch-Party zur Switch 2

Dabei könnt ihr die Kontrolle über die Leichen gefallener Krieger. Überall in der zerstörten Welt findet ihr ihre Leichname und könnt euch darüber ihre Kraft aneignen und ihre Fähigkeiten meistern. Ihr könnt sie an euren eigenen präferierten Kampfstil anpassen und euch so den perfekten Charakter bauen.

Was erwartet euch im Spiel? Ihr schlüpft in die Rolle eines Harbingers – ein Wesen, das die gestohlenen Eier des Undermether zurückerobern muss, die nun gnadenlos von grotesken und gefährlichen Kreaturen bewacht werden.

