Elden Ring: Nightreign feiert über 2 Millionen Spieler, doch die Community ist gespalten: „Man muss sich bewusst sein, dass es kein klassisches Souls-Game ist“

Elden Ring: Nightreign ist endlich erschienen, und der ungewöhnliche FromSoftware-Titel scheint sich auch gut zu verkaufen. Doch die Community zeigt sich nicht vollends begeistert, vor allem der wichtigste Aspekt des Spiels stößt Spieler ab.

Wie gut läuft es für Elden Ring: Nightreign? Am 29. Mai 2025 ist Elden Ring: Nightreign erschienen und konnte anscheinend einen guten Start hinlegen. Auf x.com feierte der offizielle Elden-Ring-Account schon einen Tag später, dass man über 2 Millionen Spieler in Limveld begrüßen konnte.

Auch die Spielerzahlen lassen sich sehen. Aktuell (Stand: 31.05.2025, 09:00 Uhr) hat man 230.000 gleichzeitige Spieler online und im Höhepunkt erreichte das Spiel 313.593 Spieler (via SteamDB). Damit kommt man zwar nicht an die beeindruckenden 953.462 gleichzeitige Spieler (via SteamDB) zum Release von Elden Ring ran, doch für ein solches Spin-off ist das wohl nicht schlecht.

Die große Review-Euphorie, die man sonst bei FromSoftware-Titeln erwartet, scheint aber zu fehlen. Auf Metacritic kommt man nur auf eine 77. Und auch die Community-Stimmen auf Steam sind gespalten.

Einige Spieler lieben Nightreign, andere kritisieren das Konzept und die Online-Features

Wie sieht es auf Steam für Elden Ring: Nightreign aus? Aktuell hat Elden Ring: Nightreign 19.348 Steam-Reviews und nur 67 % davon sind positiv. Somit steht das Spiel bei Ausgeglichen . Während einige Spieler den neuen Ansatz loben und auch die Schwierigkeit feiern, sind andere weniger angetan, vor allem der Multiplayer stört:

CatGirlLover (via Steam) lobt den Genremix, warnt aber davor, das Spiel solo oder im Duo zu spielen: Das Spielprinzip ist super! Ein Elden Ring/Darksouls Spiel als RogueLike Multiplayer ist für [das] SoulsLike-Genre etwas relativ Neues und bringt frischen Wind. […] Wenn ihr keine 2 Freunde habt, die das Spiel haben oder sehr leicht brechen und anfangen zu Trollen/inten ist das ein totaler Fehlkauf für euch.

Für Moyanka (via Steam) funktioniert das Spielprinzip, aber es fehlen einfachste Online-Features: Die Bosse wurden aus dem Hauptgame recycled und das Levelsystem ist einfach nur Müll. Wenn man stirbt, verliert man seinen Charakter und die damit erspielten Level. […] Einfachste Online-Koop-Mechaniken sind im Grunde gar nicht vorhanden, wie z.B. Voice Chat oder überhaupt Crossplay.

MONOC3ROS (via Steam) hat ziemlich viel Spaß mit dem Spiel, auch wenn es anders ist: Es macht richtig viel Spaß. Man muss sich aber bewusst sein, dass es kein klassisches Souls-Game ist, sondern ein “Arcade” Game. Für mich schlägt es damit in eine Kerbe wie Helldivers 2: Cooler, schneller Spaß mit Freunden.

Man merkt allgemein, dass Elden Ring: Nightreign durchaus Fans gewonnen hat, aber selbst die kritisieren fehlende Online-Features oder auch technische Aspekte des Spiels.

Wie reagiert FromSoftware? Auf x.com meldete sich Yasuhiro Kitao, ein Produzent von FromSoftware zu Wort und verglich das Spiel mit Demon’s Souls und Sekiro. Er sagt, Nightreign könne anfangs etwas verwirrend sein, biete aber eigene Herausforderungen.

Was sagt ihr zu Elden Ring: Nightreign? Habt ihr das Spiel schon gezockt oder spricht euch das Spielkonzept gar nicht an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr euch solo ins Geschehen stürzen wollt, helfen euch vielleicht diese Tipps: Elden Ring: Nightreign – So spielt ihr als Solo-Spieler am besten