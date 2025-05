Elden Ring: Nightreign – Alle Skins für jede Klasse

Pokémon GO: Gigadynamax-Gortrom Konter – So besiegt ihr den starken Boss

Das waren alle Skins, die ihr derzeit in Elden Ring: Nightreign freischalten könnt. Auch ein DLC soll noch Ende 2025 erscheinen und eventuell den einen oder anderen neuen Skin mit sich bringen. Welcher Skin gefällt euch am besten und habt ihr schon alle finden können? Mehr zu Elden Ring: Nightreign findet ihr hier: Elden Ring Nightreign: Alle 8 Klassen in der Übersicht

In Elden Ring: Nightreign können Fans verschiedene Skins für ihre Klassen freischalten. Wie das geht und welche zur Auswahl stehen, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

