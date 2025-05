Tests zu Elden Ring: Nightreign sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

Bis zum Release von Elden Ring: Nightreign ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir fassen euch deshalb die Eindrücke der ersten Tester zusammen.

Ab wann könnt ihr mit Reviews rechnen? Am 28. Mai 2025 um 16:00 Uhr ist das Review-Embargo für alle Tester gefallen und mit ihm sind auch die ersten Rezensionen veröffentlicht worden. Bislang sieht es für Elden Ring: Nightreign solide aus, denn auf Metacritic kann das Spiel eine Wertung von durchschnittlich 78 Punkten bei derzeit 40 Reviews verzeichnen (Stand 28. Mai, 16:00 Uhr).

Auch GameStar sowie GamePro haben ihre Reviews veröffentlicht, und diese sehen solide aus. Hier geht es zu den Tests:

78er-Score auf Metacritic zeigt: Das Spiel ist gut, hat aber Probleme

Womit darf ich rechnen? Auf Metacritic haben sich XY Tests eingefunden, die sich wie folgt aufteilen (Stand 28. Mai, 16:00 Uhr):

PC: 18 Reviews mit einer Gesamtwertung von 80 12 positive 6 gemixte

Xbox: 2 Reviews mit einer Gesamtwertung von 90 2 positive

PS5: 46 Reviews mit einer Gesamtwertung von 78 36 positive 9 gemixte 1 negative



Die Kritiker loben die Umsetzung des neuen Spielprinzips. FromSoftware würde das Beste aus Dark Souls nehmen, das Looten und Bekämpfen von Bossen und es mit schnellem Movement und dem Reiz, immer wieder eine neue Runde zu starten, vermischen.

Desctructoid feiert dabei auch den nahtlosen Koop der sich gut in Nightreign spielen lässt: „Elden Ring: Nightreign bietet FromSoftwares typisch herausfordernde Kämpfe, alles in nahtlosem Koop, kombiniert mit den Roguelike-Elementen von Spielen wie Hades, mit etwas von der Dringlichkeit der Battle-Royale-Spiele eingestreut.“

Loot Level Chill geht zudem auf die Spielwelt ein: „Elden Ring Nightreign ist ein Spiel, das so viel kann, und nichts davon fühlt sich willkürlich an. Die Welt ist faszinierend, die Kämpfe sind außergewöhnlich, und es gibt viel zu sehen.“

Gibt es auch etwas zu bemängeln? Ja und sogar einiges. Vor allem unsere Kollegen von der GamePro bemängelnd die Technik hinter Nightreign. Das Spiel würde viel zu hart bei der PS5 ruckeln. Zudem sind die Bosse echt knackig. Sie attackieren fast ununterbrochen und lassen Spielern kaum eine Chance anzugreifen.

Auch wir durften das Spiel testen und müssen sagen, wer Solo in das Spiel einsteigen will, wird eine harte Zeit haben. Es ist sehr fordernd und kompromisslos. Spieler ohne Nerven aus Stahl werden daran verzweifeln.

Kurzer Überblick – Was ist Elden Ring: Nightreign? In Nightreign nehmt ihr die Rolle einer der 8 verfügbaren Klassen ein und versucht dem Säureregen zu trotzen. Solo oder in einem Trio-Trupp wagt ihr euch dann auf eine Map, die sich ständig wandelt und müsst dort 2 Tage überleben, Gegner besiegen, Bosse herausfordern und viel looten.

Beim dritten Tag fordert ihr dann einen Nachtfürsten heraus, der den ultimativen Endgegner eures ausgewählten Szenarios darstellt. Ziel ist es, siegreich aus der Schlacht zurückzukehren, um die Nacht aufzuhalten.

Wie üblich bewegt ihr euch wie in Elden Ring wendig durch die Map, nutzt verschiedene Waffen und Magie und versucht so zu überleben. Das Spiel soll in wenigen Tagen seinen Release feiern. Möchtet ihr mehr Details darüber erfahren, dann schaut gern in unserer Release-Übersicht vorbei: Elden Ring: Nightreign – Release, Preload und Early Access, ab wann kann ich spielen?