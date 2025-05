Der neueste Trailer zu Elden Ring: Nightreign zeigt spektakulär den Multiplayer, Spieler feiern: „Nur FromSoft kann Leiden so majestätisch aussehen lassen.“

Der Launch Trailer von Elden Ring: Nightreign sorgt für Begeisterung und Vorfreude bei Fans. Neben neuen Szenen und Bosskämpfen erfreut sich die Community jedoch am meisten an der Darstellung eines Charakters, der den Trailer besonders authentisch macht.

Was sieht man in dem Launch Trailer? Der Trailer, der am 27. Mai 2025 von Bandai Namco auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt neben neuem Gameplay auch cinematische Szenen, die die Atmosphäre und den Ton von Nightreign weiter veranschaulichen.

Direkt zu Beginn sieht man drei Nightfarer (Duchess, Guardian und Wylder), die kurz vor der endgültigen Niederlage im tödlichen Regen und umgeben von den gefährlichen blauen Flammen des Spiels liegen, während eine Stimme die Szene begleitet:

Die Nightfarer – Der Wille, die endlose Nacht zu durchqueren und weiterzukämpfen … bis jedes Bisschen ihres Seins vernichtet ist. Erzählerstimme aus dem Launch Trailer zu Elden Ring: Nightreign (via YouTube)

Hier seht ihr den besagten neuen Launch Trailer zu Elden Ring: Nightreign:

Der Trailer sorgt bei Fans für Begeisterung und bringt sie zum Schmunzeln

Wie sind die Reaktionen auf den Trailer? Der gezeigte Trailer scheint die Fans voll und ganz abzuholen, wie man an der Kommentarspalte unter dem Video auf YouTube erkennen kann:

„Nur FromSoft kann Leiden so majestätisch aussehen lassen“, kommentiert @ComboMemo.

„Jeder einzelne Boss hier und seine Arena wirken wie aus einem Gemälde herausgerissen“, findet @mimbaoJH.

„Unglaublich schön, und das große Skelett, dass der Revenant Hallo sagt, war alles, was ich brauchte“, schreibt @PiercerArner.

„Können wir uns bitte eine Minute Zeit nehmen, um die Qualität dieses Trailers zu würdigen, so viel Hype. FromSoft kocht wieder so hart“, schreibt @itsKimi.

Was findet die Community besonders gut? Die Fans scheinen besonders Wylder zu lieben, der am Anfang in dramatischer Pose langsam eine aufrechte Position einnimmt, um in die Ferne zu schauen, anstatt sich um seine sterbenden Begleiter neben ihm zu kümmern. Genau das findet die Community besonders witzig, was @NoNanoGM entsprechend zusammenfasst:

„Ich liebe es, wie die Community Wylder bereits eine Persönlichkeit gegeben hat, als diesen Aura-farmenden Trottel, der weiß, dass er die Hauptfigur ist. Ich persönlich gehe sogar noch weiter und stelle ihn mir als eine Art mittelalterlichen Johnny Bravo vor.“

Aber auch andere scheinen die Anfangsszene wegen Wylder zu feiern:

„Wylder. Hör auf Aura zu farmen. Beleb uns wieder“, schreibt @c0n33r.

@anonisnoone6125 antwortet darauf: „Aber wirklich, der Bro interessiert sich für nichts anderes als cool auszusehen.“

„Wylders Aura-Farming, während seine Kameraden sterben, ist ein perfektes Beispiel für Multiplayer-Spiele“, erklärt @_kdr_1541

Der Release von Elden Ring: Nightreign am 30. Mai 2025 ist nur noch 2 Tage entfernt. Falls euch der Trailer genauso abgeholt hat wie die anderen Fans und mehr Informationen zu FromSoftwares neuestem Projekt erfahren wollt, könnt ihr hier auf MeinMMO mehr erfahren. MMO-Autor und Souls-Experte Christos Tsogos hat alle anderen Souls-Spiele komplett durchgespielt und sich die Frage gestellt, ob sich Nightreign für Genre-Fans lohnt: Ich habe alle Souls-Spiele zu 100 % durchgespielt – Lohnt sich Elden Ring: Nightreign für Souls-Fans?