Elden Ring: Nightreign – So spielt ihr als Solo-Spieler am besten

Elden Ring: Nightreign wurde mit dem Sinn entworfen, in einem Trio-Trupp Bosse und andere Feinde zu besiegen und so zu überleben. Doch kann man auch solo klarkommen und Spaß am Spiel haben? Unsere Video-Producerin gibt euch die Antwort.

Was ist Elden Ring: Nightreign für ein Spiel? Elden Ring: Nightreign ist ein Spin-Off des gleichnamigen Titels von FromSoftware. Der Fokus liegt hier aber nicht darauf, solo die Welt zu erkunden, sondern im Trupp heftige Bosse zu legen, um so die Story voranzutreiben.

Ihr wählt eine von 8 Klassen aus und kämpft euch dann im Trupp durch die Map von Limveldt, um den Nachtfürsten herauszufordern. Die Bosse sind schon im Team harte Brocken, doch einige Spieler wollen sich dennoch solo in das Abenteuer stürzen.

Möglich ist es, doch macht das auch Spaß? Unsere Video-Producerin Lynn England durfte schon reinzocken und verrät euch in ihrem Video, ob es sich lohnt und was ihr am besten beachten solltet.

Tipps, worauf ihr als Solo-Spieler achten solltet

Als Solo-Spieler solltet ihr euch zuerst mit den Grundlagen vertraut machen:

Welche Klassen gibt es?

Was können die Klassen?

Wie kämpft man am besten mit den Klassen?

Das alles könnt ihr entspannt auf dem Übungsplatz neben der Tafelrunde üben und testen. Dort gibt es auch eine Kiste mit allen Waffen aus dem Loot-Pool sowie verschiedene Dummys, an denen ihr Schaden und Kombos austeilen könnt.

Für alle Tipps und Tricks schaut gern in unser Video:

Ein wichtiger Tipp ist, dass ihr euch zuerst auf die Kathedralen im Umland fokussieren solltet, sobald ihr gespawnt seid. Jede von ihnen gibt euch eine zusätzliche Aufladung eurer Heiltränke. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr einen der Nachtfürsten herausfordert, denn die haben massig Leben und werden euch mit Sicherheit einmal erwischen.

Zudem sind festgelegte Routen wichtig. Diese solltet ihr planen, wenn ihr auf der Map gelandet seid. Nicht jede Burg sollte gestürmt werden, und es bietet sich an, zuerst kleinere Gegner zu jagen, um das eine oder andere Level aufzusteigen. So werdet ihr zäher und geht nicht so schnell in die Knie.

Lynn hat aber noch mehr Tipps und Tricks in ihrem Video zusammengefasst. Schaut also gern rein. Solltet ihr ebenfalls solo unterwegs sein und Tipps kennen, die wir nicht genannt haben, könnt ihr sie gern auf YouTube oder in unserer Kommentarspalte auflisten.

Elden Ring: Nightreign hat bereits die ersten Bewertungen von Kritikern erhalten, und diese sind derzeit eher gemischt. Das Spiel macht Spaß, doch es ist nicht für jeden etwas. Entweder man liebt es oder hasst es. Details dazu findet ihr hier: Tests zu Elden Ring: Nightreign sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic