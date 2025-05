Eine der besten Alternativen zu Dark Souls ist 92 Prozent positiv auf Steam, legt sich jetzt mit Ultras an, trifft damit ins Schwarze

Mit dem DLC „Overture“ soll für das Soulslike Lies of P auch ein kostenloses Update erscheinen, das erstmals die Wahl verschiedener Schwierigkeitsgrade ermöglicht. Die Community nimmt diese Ankündigung mit großer Freude auf.

Was muss ich zu Overture wissen? Im Sommer 2025 erscheint mit „Overture“ ein kostenpflichtiger DLC (knapp 30 Euro), indem die Vorgeschichte des Hauptspiels beleuchtet und neue Spielmodi eingeführt werden. „Battle Memories“ soll es euch erlauben, bereits besiegte Bosse erneut herauszufordern, wobei diese in insgesamt fünf Stufen zur Verfügung stehen.

Hinter „Death March“ verbirgt sich wiederum ein Boss-Rush-Modus, indem ihr mehrere Bosskämpfe am Stück überstehen müsst, ohne dass ihr zwischendurch regenerieren dürft. Parallel wird auch ein kostenloses Update erscheinen, und eine der dort geparkten Änderungen stößt derzeit auf viel Gegenliebe – obwohl sich viele Genre-Fans immer dagegen ausgesprochen haben.

Lies of P ist hart. Wie hart? Seht selbst:

Git gud? Bald nicht mehr!

Was ist das für eine Änderung? Mit dem Update soll Lies of P erstmals die Möglichkeit für die Auswahl von bis zu drei Schwierigkeitsgraden anbieten. Gegenüber videogameschronicle.com erklärte Game Director Jiwon Choi:

Wir wollten sicherstellen, dass ein breiteres Publikum von Spielern das Spiel spielen kann. […] Durch die Anpassungen bei der Entwicklung und die Einführung dieser Schwierigkeitsoptionen können wir die Erfahrung verschiedenen Spielertypen anbieten. Das verbreitert die Basis.

Der Chef-Entwickler erklärt weiter, dass man damit auf das Feedback vieler Spieler und Entwickler reagieren würde. Die Community müsste also glücklich mit der Ankündigung sein.

Wie reagieren die Spieler? Eine aktuelle Diskussion auf Reddit kommt auf über 1.900 Upvotes und mehr als 820 Kommentare. Tatsächlich freuen sich die meisten Spieler auf die neuen Optionen.

The_L3G10N erklärt auf Reddit etwa: „Das ist cool. Bitte hasst mich nicht, aber ich mag Soulslikes wirklich, aber ich bin wirklich schlecht darin. Einen leichteren Schwierigkeitsgrad hinzuzufügen, wäre so cool.“

Für Asn_Browser ist auf Reddit klar: „Wahrscheinlich kaufe ich das Spiel jetzt endlich. Wenn ich nicht weiterkomme, möchte ich die Möglichkeit haben, es einfacher zu machen, anstatt wochenlang festzusitzen. Dafür habe ich nicht die Zeit.“

DegenerateCrocodile sieht das auf Reddit ähnlich: „Ja, vielleicht schaue ich mir das mal an, jetzt, wo ich weiß, dass ich das Spiel auch dann beenden kann, ohne jeden Boss mehr als 20 Mal wiederholen zu müssen.“

PurpleK00lA1d schreibt auf Reddit: „Ich bin auf jeden Fall bereit, es zu kaufen. Ich war wirklich begeistert, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, aber dann hat mich diese ganze Soulslike Sache komplett umgehauen. Ich habe Dark Souls, Sekiro und Elden Ring ausprobiert und jedes Mal hat es mir nicht gefallen. Ich mag Herausforderungen bis zu einem gewissen Grad, für mich gehen Soulslikes aber zu weit.“

Der Plan der Entwickler könnte also aufgehen. Bemerkenswert dabei ist, wie wenig Gegenwind die Ankündigung derzeit erhält. Vor allem im Kontext der Souls-Spiele von From Software gab es in der Vergangenheit immer wieder hitzige Diskussionen darüber, ob es für Dark Souls und Co. auswählbare Schwierigkeitsgrade geben sollte.

Viele Genre-Fans waren dagegen und argumentierten häufig, dass das die originale Vision der Entwickler torpedieren und dem Genre einen Teil der Faszination rauben würde. Wie seht ihr das? Sollten mehr Souls- und Soulslike-Titel Schwierigkeitsgrade anbieten? Wie hart Lies of P in seiner Ursprungsversion ist, erfahrt ihr hier: Lies of P hat mich so sauer gemacht, dass ich es vor Wut beendet habe und nachts ins Fitnessstudio gefahren bin