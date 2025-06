Find Your Next Game Summer: Wir feiern mit euch die größte Gaming-Party des Sommers!

Fast 40 Stunden Weltpremieren, Show-Spektakel, Analysen und ein bisschen Quatschmachen. Mit FYNG Summer seid ihr live dabei, wenn die Spiele-Zukunft enthüllt wird.

Früher war die Welt noch einfach. Es gab die E3 in Los Angeles und dort wurde alles gezeigt, was in Sachen Computer- und Videospiele auf uns zurollt.

Und heute? Da gibt’s im gleichen Zeitraum das Summer Game Fest, die Wholesome Direct, die Future Games Show, den Xbox Games Showcase, das Unreal Fest, die PC Gaming Show, den Day of the Devs … wer soll da noch den Überblick behalten!?

Wie schön es doch wäre, wenn das beste Redaktionsteam der Welt das alles für die beste Community der Welt nicht nur übertragen, sondern auch noch kompetent und unterhaltsam einordnen würde!

Wisst ihr was? Da fühlen wir uns doch glatt angesprochen! Und machen es einfach. Freut euch auf neun Livestream-Sendetage voller Überraschungen auf dem GameStar-Twich-Kanal. Denn nicht mal wir wissen, was alles passiert. Aber ein bisschen können wir euch trotzdem schon verraten, was wir für euch geplant haben.

Vorhang auf für Find Your Next Game Summer vom 3. bis zum 12. Juni 2025!

Beim letzten Find Your Next Game sprachen MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und unser MMORPG-Experte Karsten Scholz über die kommenden MMORPGs. Für einen Vorgeschmack auf exzellente FYNG-Unterhaltung zum Summer-Event schaut hier schon einmal rein:

Was ist Find Your Next Game?

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communitys, der Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

Bei FYNG Summer senden wir aus unserem Münchner Studio, verfolgen gemeinsam mit euch alle großen Sommer Reveal Events der Gaming-Branche und haben darüber hinaus noch viele andere Programm-Highlights vorbereitet, über die wir noch nicht allzu viel verraten dürfen. Aber ein bisschen Anteasen sollte zumindest drin sein.

Worauf ihr euch freuen dürft

Insgesamt planen wir 38 Stunden Livestream-Programm. Das sind unsere Sendezeiten:

Dienstag, 3. Juni – 15 Uhr bis 19:30 Uhr

Donnerstag, 5. Juni – 19 Uhr bis 22 Uhr

Freitag, 6. Juni – 21 Uhr bis 1 Uhr

Samstag, 7. Juni – 16:30 Uhr bis 23:30 Uhr

Sonntag, 8. Juni – 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr

Montag, 9. Juni – 18 Uhr bis 20 Uhr

Dienstag, 10. Juni – 17 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch, 11. Juni – 17 Uhr bis 22 Uhr

Donnerstag, 12. Juni – 17 Uhr bis 22 Uhr

Im Zentrum unserer Livestream-Party stehen natürlich die Übertragungen der großen Sommer-Showcases – vom Summer Game Fest über die Future Games Show bis hin zum Xbox Showcase. Und das alles auf twitch.tv/gamestar!

Erstmals im Programm haben wir dieses Jahr auch das Unreal Fest in Orlando. Möglicherweise aus ziemlich guten Gründen. Und wenn diese Gründe richtig gut sind, haben wir vielleicht dazu noch was vorbereitet, das ihr nirgendwo anders sehen könnt. Aber nur vielleicht.

Selbstverständlich wissen wir auch zu den Reveals der Sommer-Showcases schon mehr, als wir hier verraten dürfen. Aber ebenso selbstverständlich dürft ihr davon ausgehen, dass wir gerade so einiges vorbereiten und richtig viel verraten, sobald wir es dürfen. Und dann haben wir auch den einen oder anderen spannenden Gast im Studio.

Switch 2, Piranha Bytes, Steam Next Fest

Während FYNG Summer begleiten wir nicht nur die Showcases, sondern auch den vermutlich wichtigste Release des Gaming-Jahres: die Nintendo Switch 2. Seid bei unserem großen Switch Themen am 5. Juni von 19:30 Uhr an live dabei, wenn wir die neue Konsole ausprobieren und euch von unseren ersten Erfahrungen berichten.

Ein weiteres Highlight, über das wir jetzt schon reden können, ist unsere große Reportage zum Untergang von Piranha Bytes. Monatelang hat der GameStar-Autor Martin Dietrich recherchiert und mit Betroffen gesprochen um herauszufinden, wie es zur Schließung eines der traditionsreichsten deutschen Entwicklerstudios kommen konnte. Am Samstag um 20:30 Uhr erzählt er euch bei FYNG Summer, was er dabei erlebt habt.

Zu guter Letzt wollen wir gemeinsam mit euch nicht nur die großen Blockbuster feiern, sondern auch die kleineren Spiele, die gern mal unter dem Radar fliegen. Deshalb streamen wir vom 10. bis zum 12. Juni unsere persönlichen Favoriten vom Steam Next Fest.

Ihr seht: Wir haben einiges für euch geplant und freuen uns jetzt schon wahnsinnig darauf, mit euch in den Spielesommer zu starten. Bis bald im Stream!