Ein neuer MMO-Shooter präsentiert sich mit bunter Welt und einem der besten Features aus The First Descendant

Während des Summer Game Fests würde ein neues Shooter-RPG mit MMO-Elementen angekündigt. Und es bietet eines der besten Features aus The First Descendant.

Um welches Spiel geht es? Bei dem angekündigten Spiel handelt es sich um The CUBE, laut Entwicklern ein MMO-Shooter-RPG, das im Atomic Universe angesiedelt ist, zu dem auch Atomic Heart gehört. In seinem Fokus steht eine riesige, schwebende Struktur, die namensgebend für den Titel des MMO-Shooters ist und die das Zentrum der Geschichte darstellen soll.

Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung für PC und Konsolen und soll neben einer tiefgreifenden Story und einer neuartigen, rotierenden Welt besonders taktische Kämpfe und innovative Technik bieten. Daneben erwartet euch eine Charakter-Optik im Style von The First Descendant – mit körperbetonten Outfits.

Rettet auf dem geheimnisvollen Würfel die Menschheit

Was kann man von The CUBE erwarten? Die Geschichte spielt mehrere Jahre nach der von Atomic Heart, in der sich die Welt einem neuen Übel gegenübersieht. Der namensgebende Würfel soll als Epizentrum gefährlicher Phänomene eine mysteriöse Struktur darstellen, den es zu ergründen gilt, um die Menschheit zu retten.

Oberflächlich gesehen soll es sich dabei einfach um eine geometrisch perfekte Struktur handeln, die im Inneren von gefährlichen und bösartigen Gegnern heimgesucht wird. Spieler müssen sich bis zu seinem Kern vorarbeiten, um seine Geheimnisse zu lüften – versagt ihr, stirbt auch die Menschheit aus.

Darüber hinaus soll das Spiel folgende Features bieten:

Eine tiefgreifende Story im Atomic Universum

Eine konstant rotierende Welt mit verschiedenen Schichten und Ecken, die diverse und abwechslungsreiche Szenarien bieten sollen

Eine große Welt mit verschiedenen Biomen, die ihr erkunden könnt

Intensive und taktische Kämpfe mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Waffen und Skills, tödlichen Gegnern und gnadenlosen Bossen, auf die ihr euch genau vorbereiten sollt

Ein innovatives Split-Rendering System, bei dem die Bewegungen in der Umgebung die Welt dynamischer und nahtloser gestaltet werden soll und der Multiplayer synchroner laufen soll

Ein Veröffentlichungstermin oder ein Zeitraum sind bisher nicht bekannt. Ihr könnt das Spiel aber auf Steam bereits auf eure Wunschliste setzen.

Wer bereits jetzt in den Genuss der Optik von The First Descendant kommen möchte, kann sich den kostenlosen Loot-Shooter ja einmal ansehen. Dieser hat zuletzt durch eine neue Klasse seine Spielerzahlen verdoppeln können, obwohl es im Spiel eigentlich nichts zu tun gibt: Kostenloser Loot-Shooter auf Steam verdoppelte seine Spielerzahlen mit neuer Klasse, doch der Chef gesteht: Eigentlich gibt es nichts zu tun