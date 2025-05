Kostenloser Loot-Shooter auf Steam verdoppelte seine Spielerzahlen mit neuer Klasse, doch der Chef gesteht: Eigentlich gibt es nichts zu tun

Ein kostenloser Loot-Shooter auf Steam konnte gigantische Spielerzahlen zum Release feiern, doch nach fast einem Jahr sieht es deutlich schlechter aus. Aktuell arbeiten die Entwickler an einer neuen Season, doch das bedeutet auch, dass es aktuell weniger Updates gibt.

Um welches Spiel geht es? The First Descendant erschien am 30. Juni 2024 und war ein großer Überraschungshit auf Steam. Zu seiner besten Zeit erreichte das Spiel 264.860 Spieler, trotz großer Kritik an der Monetarisierung und dem Grind.

Doch die Euphorie der Spieler scheint ein Jahr nach dem Release kaum noch vorhanden zu sein. Wenn man sich die aktuellen Zahlen auf SteamDB anschaut, dann verlor The First Descendant in fast einem Jahr über 97 % seiner Spielerschaft.

Man schafft aktuell nur schwer 7000 gleichzeitige Spieler, wobei eine neue Klasse zuletzt Spieler-Zuwachs brachte. Wie selbst die Entwickler in einem offenen Brief zugeben, scheint es aktuell aber nicht viel Content zu geben, doch das hat wohl einen guten Grund.

Weniger Updates, weil man an Season 3 arbeitet

Was sagen die Entwickler zu den aktuellen Problemen? In einem aktuellen Entwickler-Brief (via tft.nexon.com) spricht der Director des Spiels, Minseok Joo, über die zukünftige Season 3 und den aktuell raren Updates.

Wie er zugibt, sei es normal, dass Spieler denken, es gäbe aktuell nicht viel zu tun und dass man sich frage, ob die Entwicklung aufgehört hat. Man verstehe diese Gedanken, doch aktuell arbeite das Team an dem Season-3-Update.

Man konzentriere sich aktuell nicht auf kleinere, schnellere Updates, weil man sich voll auf das große Update stürzen möchte. Dennoch bestätigt er, dass man das Spieler-Feedback sehe und an Verbesserungen arbeite. Dafür nennt er auch 3 Termine.

Am 15. Mai 2025, 22. Mai 2025 und am 19. Juni 2025 sollen Updates erscheinen, die nicht nur etwas an der Balance schrauben, sondern auch Quality of Life -Änderungen mit sich bringen. Er spricht von Änderungen am Party-Finder, aber auch von längeren Log-in-Events.

All diese Änderungen sollen die Grundlage für die kommende Season 3 sein. Bisher ist aber unklar, wann die Season erscheinen soll.

Wie steht ihr zu The First Descendant? Habt ihr das Spiel schon vergessen oder schaut ihr regelmäßig noch rein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Grundsätzliches Interesse scheint bei vielen Spielern noch da zu sein. : Kostenloser Loot-Shooter auf Steam bringt neue Klasse ins Spiel, verdoppelt seine Spielerzahlen