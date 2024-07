The First Descendant ist der Überraschungs-Hit auf Steam 2024 – Jetzt droht man Spielern und verbietet 3 Dinge

Mit dem Erfolg von The First Descendant hat wohl kaum wer gerechnet. Gerade auf Steam ist das Spiel extrem erfolgreich und scheint sich auch erstaunlich gut zu halten. Jetzt warnt Entwickler Nexon aber vor 3 Verhaltensweisen, die man nicht mehr sehen möchte.

Wie gut läuft The First Descedant?

The First Descendant hatte seinen Release am 30. Juni und legte einen Bombenstart hin, mit in der Spitze 264.860 Spielern auf Steam.

Erstaunlich ist aber, dass das kein Strohfeuer war, sondern The First Descendant auch 2 Wochen später noch einen guten Teil der Spieler bindet: In der Spitze hat es noch 160.699 Spieler, das ist schon ordentlich richtig viel.

Obwohl der südkoreanische Lootshooter so kritisch wegen Mikrotransaktionen, Plagiaten und Grind beäugt wurde, lässt sich der faktische Erfolg nicht leugnen. Auch wenn The First Descendant jetzt sicher nicht über Monate so viele Spieler fesseln wird. Aber The First Descendant hat zumindest einige scharfe Kritiker mittlerweile von sich überzeugt.

Entwickler warnen Spieler und weisen auf 3 Regeln hin

Das ist die neue Ansage: Die Entwickler sagen heute in einem Post auf X, dass es in letzter Zeit viele Beschwerden über unangemessenes Verhalten in The First Descedant gibt. Man werde daran arbeiten, Maßnahmen gegen dieses Verhalten zu finden.

Aber so lange erinnert man die Spieler, dass diese 3 Dinge verboten sind (via X.com):

Die Verwendung, Verbreitung oder Erstellung nicht genehmigter Programme ist streng verboten.

Gehen Sie während des Koop-Spiels nicht AFK. Wenn Sie sich zurückziehen müssen, tun Sie dies bitte nur in Albion!

Bitte unterlassen Sie das AFK-Farmen während der Missionen.

Man nennt zwar keine konkreten Strafen, die Spieler drohen, aber es liegt nahe, dass bei einem Verstoß Suspendierungen, bis hin zum permanenten Ausschluss auf Spieler warten.

The First Descendant adressiert hier gezielt das Problem des „Loot-Lurkens“, über das wir auf MeinMMO heute am 16.7. erst berichtet haben.

Denn das Verhalten, zwar Loot mitzunehmen, sich aber nicht am Erfolg des Teams zu beteiligen, hat in der Community für Ärger gesorgt. Man forderte Konsequenzen von Nexon. Der Twitter-Post von Nexon kann wohl als Reaktion auf diese Forderung verstanden werden: The First Descendant hat ein Problem mit Schmarotzern, die nur Loot abstauben wollen