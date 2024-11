Der Steam-Hit The First Descendant geht endlich weiter – Season 2 bringt zwei neue Chars

Die zweite Season von The First Descendant startet am 5. Dezember 2024 und bringt viele Änderungen mit sich. Besonders spannend sind die beiden neuen Charaktere, die implementiert werden sollen. MeinMMO hat für euch alle derzeitigen Informationen zur zweiten Season.

Was kommt mit der zweiten Season? Die Entwickler von The First Descendant haben große Pläne für die zweite Season des beliebten Free-to-Play-Spiels. Zum Start hatte der Loot-Shooter satte 264.000 gleichzeitige Spieler. Jetzt geht es endlich weiter.

Am 5. Dezember erscheint die zweite Season und bringt zwei neue spielbare Charaktere, mehr kosmetische Anpassungen und ein verbessertes Loot-System mit Zielbelohnungen. Einsteiger profitieren von erleichterten Missionen, während erfahrene Spieler auf neue Endgame-Bosse treffen.

Hier könnt ihr einen Blick auf das beliebte Spiel wagen:

Frischer Wind mit zwei neuen Descendants

Die Verantwortlichen bei Nexon haben verlauten lassen, dass es zwei neue spielbare Charaktere geben wird. Die Spieler können sich somit auf einen männlichen und auf einen weiblichen Descendant freuen. Doch das ist noch nicht alles, zusätzlich wird Season 2 auch kosmetische Anpassungen bieten. Spieler können in dieser Season alternative Frisuren wählen und die Standardlooks ihrer Charaktere färben.

Die Entwickler haben angekündigt, dass die neuen Charaktere nicht nur frisch und spannend sein sollen, sondern auch mit einem Balance-Update einhergehen, das es den Spielern ermöglicht, aus einer breiteren Palette von Waffen und Descendants zu wählen. Diese Veränderungen zielen darauf ab, den Spielern mehr Möglichkeiten zu geben. Zudem wird ein neuer Ultimate Descendant hinzugefügt.

Eine weitere wichtige Änderung wird die Drop-Rate betreffen. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gegenstände bei 20 Prozent, dies stimmt zwar mit den Logs überein, doch die Erfahrungen der Spieler sehen anders aus. Manche erhalten den Gegenstand beim ersten Versuch, andere hingegen bekommen ihn trotz mehreren Anläufen nicht.

Anstatt die Drop-Rate schlicht zu erhöhen, haben sich die Entwickler ein neues System ausgedacht. Mit Season 2 soll eine „Zielbelohnung“ in The First Descendant implementiert werden, die es den Spielern ermöglicht leichter an Loot zu kommen.

Das Entwickler-Team erklärte im Community Q&A:

Um die Drop-Rate in Saison 2 zu verbessern, führen wir das System der „Zielbelohnung“ ein. […] Das „Zielbelohnung“-System soll hier Abhilfe schaffen, indem es den Spielern ermöglicht, eine Mission auszuwählen und nach einer bestimmten Anzahl von Versuchen garantierte Belohnungen zu erhalten. The First Descendant Entwickler-Team via nexon.com

Weitere Änderungen in Season 2

Doch das ist noch nicht alles, in der zweiten Season wird es zusätzlich folgende Änderungen geben:

Neue herausforderndere Endspiel-Inhalte und Boss-Typen

Mehr Abwechslung in den Angriffsmustern der Bosse

Erleichterung des Einstiegs für neue Spieler durch Senkung des Schwierigkeitsgrads der frühen Story-Missionen

Reduzierung des Farmaufwands zur Freischaltung von Enzo und Gley

Fortsetzung der Storys mit Fokus auf die persönlichen Geschichten der Descendants

Verbesserung des Greifhakens oder Einführung neuer Standardmobilitätsfähigkeiten oder Bewegungsgegenstände in der Zukunft

Wir halten euch immer auf dem Laufenden, wenn es neue Informationen zu The First Descendant gibt. Wenn ihr wissen wollt, was es im neusten Update vom 10. Oktober 2024 des beliebten Loot-Shooters gab, schaut hier vorbei: Im neuen Update von The First Descendant ist eine verbesserte Heldin das Highlight, aber nicht wegen ihrer Skills