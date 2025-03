Kostenloser Loot-Shooter auf Steam bringt neue Klasse ins Spiel, verdoppelt seine Spielerzahlen

Ein kostenloser Loot-Shooter auf Steam verdoppelt binnen weniger Tage seine Spielerzahlen. Grund dafür dürfte unter anderem eine neue Klasse sein.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist The First Descendant. Der Loot-Shooter von Nexon Games ist kostenlos spielbar und erschien bereits im Juni 2024. Nach einem starken Sommer steht es um The First Descendant im Jahr 2025 allerdings deutlich schlechter.

Mit einem Update für Season 2 Episode 2, das am 13. März an den Start ging, konnte der Shooter immerhin seine Spielerzahlen auf Steam verdoppeln: Aus rund 7.000 bis 10.000 gleichzeitig aktiven Spielern sind jetzt über 22.000 geworden (via steamdb.info).

Ein Grund für diesen Spielerzuwachs dürfte die neue Nachfahrin sein, die mit Update 1.2.10 hinzugekommen ist. Die Nachfahren sind eigenständige Charaktere und das Äquivalent zu Klassen in The First Descendant. Diese lassen sich mit allerhand kosmetischen Inhalten anpassen.

In einem kurzen Trailer zeigen die Entwickler die geflügelte Serena in Action:

Engelsgleiche Nachfahrin mit besonderen Fähigkeiten

Wer ist die neue Nachfahrin? Serena ist eine Nachfahrin der ersten Generation und war zuvor im Sektor Sigma versiegelt. Sie sieht aus wie ein futuristischer Engel und bringt eine Reihe passender, einzigartiger Fähigkeiten auf das Schlachtfeld:

Sacred Flame (Heilige Flamme)

Ascension (Aufstieg)

Soar (Aufsteigen)

Redemption (Erlösung)

Passiv: Divinity (Göttlichkeit)

Die Flügel auf ihrem Rücken sind nicht nur Dekoration: Serena kann mit ihnen auch fliegen. „Aufstieg“ hilft ihr dabei, länger in der Luft zu bleiben. Mit der Fähigkeit „Aufsteigen“ kann sie sich schnell vom Boden in die Lüfte schwingen oder in der Luft manövrieren. „Göttlichkeit“ und „Erlösung“ geben ihr und Verbündeten Buffs, während ihre „heilige Flamme“ Feinden Schaden zufügt und Verbündete heilt.

Das Season-2-Update erzählt außerdem die Hauptgeschichte des Spiels weiter. Eine neue Quest führt euch nach der Zerstörung des ersten Eisenherzen in den Sektor Sigma – also genau dahin, wo Serena geschlummert hat. Noch dazu gibt es neue saisonale Events und Belohnungen.

The First Descendant kämpft mit einem sehr hohen Spielerschwund. Seit Release haben 96 % der Spieler auf Steam den Loot-Shooter bereits hinter sich gelassen. Neben dem neuen Season-Update sorgen die Entwickler aber vor allem mit freizügigen Skins für Aufsehen: Wer noch The First Descendant spielt, wurde im Februar mit Hot-Tubs und Bikinis „belohnt“