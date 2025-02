Loot-Shooter auf Steam verliert 96 % seiner Spieler seit Release, „belohnt“ die Überlebenden mit Hot-Tubs und Bikinis

The First Descendant hat im Jahr 2024 auf Steam einen guten Start hingelegt, doch seitdem geht es mit den Spielerzahlen bergab. Wer noch spielt, wird derzeit vor allem mit sexy Spielereien vertröstet.

Was ist das für ein Spiel? The First Descendant ist ein Loot-Shooter für den PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Spiel wird von Nexon entwickelt und erschien im Juli 2024 als Free2Play-Titel.

Nach einem sehr starken Start – im Peak hatte man über 264.000 Spieler – verlor das Spiel einen Großteil seiner aktiven Spielerschaft. Inzwischen sind nur noch rund 11.500 Spieler regelmäßig online (via steamdb.info).

In einem zweistündigen Livestream stellen die Entwickler das Season-2-Update für den Februar 2025 vor. Das enthält neben kleineren Anpassungen auch einen Hot-Tub (eine heiße Wanne), in dem man es sich – am besten mit den passenden Bikini-Skins aus dem Ingame-Shop – gemütlich machen kann. Dan vollständigen Stream gibt es auf YouTube.

Kleinere Anpassungen und ein Ort zum „Entspannen“

Was steckt alles drin im neuen Update? Aufseiten des Gameplays gibt es Anpassungen an einigen Waffen, neue Events, Bugfixes und Verbesserungen an der Void Erosion Purge. Diese soll sich nun belohnender anfühlen und leichter zu handhaben sein. Die genauen Patch-Notes findet ihr auf tfd.nexon.com.

Auf größere Anpassungen müssen Spieler noch etwas länger warten. Das Problem, dass bestimmte Meta-Waffen auf höheren Schwierigkeitsgraden fast schon ein Muss sind, wurde zum Beispiel noch nicht angegangen. Das stellt sich aufgrund der unterschiedlichen Stärke einzelner Descendants als komplex heraus, heißt es seitens der Entwickler.

Eine weitere Neuerung stellen die Albion Hot Springs dar. Im Hot-Tub könnt ihr euch nach einem anstrengenden Tag mit anderen Nachfahren entspannen. Passend dazu verkaufen die Entwickler im Ingame-Shop freizügige Badeanzüge und Bikinis.

Der Hot-Tub inklusive Skins ist für all diejenigen, die das Spiel noch immer verfolgen, keine große Überraschung: Die Entwickler verfolgen schon länger einen immer stärkeren „Sex-Sells“-Ansatz. Gerade die weiblichen Nachfahren erregen eher durch ihr Aussehen Aufmerksamkeit – und bald soll die Physik dies auch noch einmal “unterstreichen”.