Der Steam-Hit The First Descendant verspricht Fans mit einem neuen Feature genau das, was sie wollen

Der Loot-Shooter The First Descendant erinnert stark an Destiny, jedoch mit einem Cast aus Supermodels. Jetzt versprechen die Entwickler ein Feature, mit dem die zahlreichen Skins so richtig zur Geltung kommen können.

Was ist das für ein Feature? Wie ein Entwickler auf Discord verriet, soll The First Descendant ein Feature bekommen, das sich die Community besonders gewünscht hat: sogenannte Jiggle Physics . Damit ist gemeint, wie sich die Gesetze der Physik auf

Ganz konkret meint man mit dem Begriff meistens die weibliche Brust und den Hintern, welche bei jeder Bewegung wackeln, als wären sie aus Götterspeise gemacht.

Eine derartige Betonung von weiblichen Körperteilen gibt es oft im Anime-Bereich und eben im Gaming, wobei das hierzulande etwas anders wahrgenommen wird, als in Ost-Asien: Amazon streicht ein Feature beim neuen MMORPG Blue Protocol: In Japan akzeptabel, bei uns nicht

The First Descendant erinnert stark an Destiny, der Shooter hob sich jedoch von vornherein durch einen Fokus auf Skins ab. Gerade die weiblichen Nachfahren bekommen oft leicht bekleidete Varianten spendiert. Da sind Jiggle Physics nur folgerichtig. Überraschend ist eher, dass das Game überhaupt ohne dieses geradezu essenzielle Feature an den Start gegangen ist.

Spieler scherzen: Hier wird Geschichte geschrieben

So kommt das bei den Spielern an: Die Community feiert die frohe Botschaft ausgiebig im Subreddit zu The First Descendant. In einem Reddit-Thread mit knapp 2.400 Upvotes und mehr als 500 Kommentaren wird fleißig über das neue Feature diskutiert.

Viele Reaktionen wirken zwar belustigt, aber durchaus positiv. So schreibt ein Nutzer: Es wird Geschichte geschrieben , worauf der Thread-Ersteller antwortet: Und wir sind alle Teil davon, die Großartigkeit zu bezeugen. (via Reddit)

So manch einer kündigt sogar an, dank dieser Änderung zum Spiel zurückkehren zu wollen. Selbst hartgesottene Free2Play-Spieler können sich plötzlich vorstellen, doch mal Geld für einen Skin auszugeben, um die Entwickler zu unterstützen.

Aber selbst Spieler, die selbst keinen allzu großen Wert auf Wackelpudding-Animationen legen, könnten von der Änderung profitieren. Denn The First Descendant ist kostenlos und finanziert sich über Ingame-Käufe, insbesondere über Skins.

Einige Nutzer scherzen, dass bestimmte Spieler mit ihren Skin-Käufen im Alleingang die Server von The First Descendant am Laufen halten würden (via Reddit).

Andere merken jedoch an, dass der Shooter mit dieser Strategie aber auch nicht wirklich über seine Kern-Demografie hinaus wachsen kann, hier bräuchte es richtig guten Endgame-Content. Der soll Anfang Dezember mit Season 2 nachgereicht werden.

Wann genau die Jiggle Physics Einzug ins Spiel halten, ist noch unbekannt. Die Ankündigung auf Discord erfolgte offenbar unmittelbar, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, das Feature zu implementieren, und dem verantwortlichen Entwickler war es ein solches Anliegen, dass er den Fans die frohe Botschaft direkt übermitteln wollte.

Wie die Reaktionen der Community zeigen, hat The First Descendant hier ins Schwarze getroffen, was die Bedürfnisse der Spieler angeht. In diesem Aspekt zeichnet sich auch das Action-RPG Stellar Blade aus: Das „Ab 18 Spiel“ Stellar Blade gibt Fans im neuen Update für die PS5 genau das, was sie wollen