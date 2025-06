Das schönste neue MMORPG 2025 ist von einem bekannten Horror-Film inspiriert, zerstört das liebliche Mittelalter mit außerirdischen Angreifern

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Geralt von Riva aus The Witcher kehrt zurück, aber dieses Mal in einem Multiplayer-Horrorspiel

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

The Witcher kommt zu Dead by Daylight in neuem Trailer

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Die Optik und das Setting des MMORPGs wurden deshalb stark von der Frage geprägt, „Wie würde es aussehen, wenn eine außerirdische Zivilisation – wie die im Film Prometheus dargestellte – in eine mittelalterliche Welt eindringen würde?“, wie die Entwickler in einem Interview mit MMORPG.com verraten.

Was ist das für ein Spiel? Chrono Odyssey ist ein ambitioniertes Open-World-Action-MMORPG von Entwickler Chrono Studio und Publisher Kakao Games, das 2025 für PC und Konsolen erscheinen soll. Es verspricht eine nahtlose Spielwelt ohne Ladebildschirme, in der dynamische Ereignisse die Spieler herausfordern sollen.

