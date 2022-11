Am 3. November 2022 soll AMD seine neusten Grafikkarten vorstellen. Bereits jetzt setzen viele Gamer ihre Hoffnungen in AMD, doch es ist fraglich, ob AMD wirklich alle Wünsche erfüllen kann und will.

Was ist das für eine Vorstellung? Am 3.11.2022 um 21 Uhr will AMD neue Informationen rund um die Radeon RX 7000 vorstellen. Das ist die nächste Generation von Grafikkarten nach der Radeon RX 6000:

Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, welche und wie viele GPUs vorgestellt werden. Einige vermuten eine einzige Karte, andere vermuten gleich mehrere Modelle.

Zur möglichen Performance ist ebenfalls noch nichts bekannt. Es gibt zwar verschiedene Leaks, doch offizielle Daten gibt es bisher noch nicht.

Bei den Preisen gibt es bisher keine Informationen von AMD.

Mit entsprechend hohen Erwartungen werden sich heute viele den Stream von AMD ansehen und die Ankündigungen besprechen. Doch die Hoffnungen, die Gamer bereits jetzt haben, könnten zu groß sein.

Konkurrent Nvidia stolpert über RTX 4090 und RTX 4080

Wo liegt das Problem? Nvidia hatte bereits seine neuesten Grafikkarten vorgestellt: Die GeForce RTX 4090 und die GeForce RTX 4080. Doch viele zeigten sich von den Preisen schockiert, denn diese liegen deutlich höher als bei der vorherigen Generation: Zahlte man noch 729 Euro für eine RTX 3080, werden jetzt mindestens 1099 Euro für eine RTX 4080 fällig. Wobei die 729 Euro bereits utopisch gewesen sind und man fast immer mehr zahlen musste.

Die eingestellte „RTX 4080 12GB“ und die aktuellen Vorfälle mit durchgeschmorten Stromkabeln (via GameStar.de) lassen das grüne Lager derzeit ebenfalls in keinem guten Licht erscheinen. Sogar die Gamer zeigen sich enttäuscht, die jahrelang zu einer Nvidia-Grafikkarte gegriffen haben.

Wenig überraschend, dass viele jetzt gespannt auf die Vorstellung der neuen Radeon-GPUs blicken und mit dem Aufrüsten erst einmal warten wollen.

Die neue Geforce RTX 4080 lässt mich daran zweifeln, ob Grafikkarten immer schneller werden müssen

Gamer hoffen auf die Alternative gegenüber Nvidia

Der Preis: Bisher war die Preis-Leistung immer das Argument für AMD, wenn man sich zwischen AMD und Nvidia entscheiden musste. Und auch dieses Mal hoffen viele Gamer darauf, dass AMD seine Grafikkarten zu günstigeren oder besseren Preisen anbietet als die Konkurrenz.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass AMD seine neusten Highendgrafikkarten für 1800 Euro oder mehr verkaufen wird, aber die Preise werden bei AMD ebenfalls steigen. Das liegt zum einen an den steigenden Kosten für die Hardware, zum anderen an der aktuellen Wirtschaftslage: Derzeit beeinflussen der schwache Euro-Kurs und die hohe Inflation die Preise und das gilt auch für Hardware.

Weniger Stromverbrauch: Keine Frage, die neuen Nvidia-Grafikkarten bieten so viel Leistung wie noch keine Grafikkarte vorher. Dennoch sind Leistungsaufnahmen von bis zu 450 Watt als Voreinstellung nicht gerade wenig.

AMD hatte zumindest nach der Vorstellungen der RTX-4000-Serie gegen Nvidia gestichelt, dass Größe nicht alles sei (via GameStar.de). Hier könnte sich AMD zumindest vernünftiger platzieren als Nvidia.

Gute Verfügbarkeit: Bereits bei der RTX 4090 konnte von einer guten Verfügbarkeit keine Rede sein, denn die Grafikkarten landen für Unsummen bereits auf eBay, wo ihr 4.500 Euro für eine RTX 4090 zahlen könnt.

Wir halten es bei AMD für unwahrscheinlich, dass die Lager plötzlich alle voll sind. Bereits bei der Auslieferung der Radeon RX 6000 gab es Schwierigkeiten. Sollten sich jetzt alle interessierten Spieler auf die neuen Grafikkarten stürzen, dann dürfte es ähnliche Probleme wie beim Launch der RTX 4090 geben und viele Radeon-Karten ebenfalls schnell auf eBay und Co landen.

Technische Probleme: Verschmorte Kabel bei der RTX 4090 haben eine riesige Diskussion darüber ausgelöst, wie sicher die aktuellen Modelle von Nvidia sind. Es ist bisher obendrein nicht klar, wer der Übeltäter ist. Die Diskussion dreht sich vor allem um die neuen 12VHPWR-Anschlüsse, auf die Nvidia bei seiner RTX 4090 setzt. Bisher kamen bei Grafikkarten 8-Pin-Stromanschlüsse zum Einsatz.

AMD hatte bereits erklärt, dass man bei seinen kommenden Grafikkarten nicht auf den 12VHPWR-Anschluss setzen wird. Das bestätigt unter anderem Scott Herkelman von der Radeon-Sparte:

Solltet ihr eine AMD- oder Nvidia-Grafikkarte wie eine RTX 3080 oder eine RX 6700 XT zur UVP bekommen, dann macht ihr damit absolut nichts falsch. Mit einer aktuellen Mittelklasse-Grafikkarte könnt ihr auch problemlos in vier oder fünf Jahren AAA-Titel zocken.

