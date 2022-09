Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

In Sachen Effizienz hat vor allem die Konkurrenz AMD in den letzten Jahren mächtig aufgeholt. Nvidia war für mich lange der Hersteller, der die effizienteren Grafikkarten bot. Mittlerweile wird alles einfach „nur“ noch schneller.

Anstatt noch höher und weiterzugehen und immer schneller zu werden, hätte ich mir lieber eine effiziente Grafikkarte gewünscht. Eine Grafikkarte, die sich an den aktuellen Bedürfnissen der Gamer orientiert und nicht Gaming am Ende doch zu einem Luxusgut macht, wie es einige befürchten. Gaming soll schließlich Spaß machen und nicht zu einem Kampf um die beste Hardware werden.

Was ist mein zweites Problem? Zum anderen passen für mich RTX 4080 und RTX 4090 nicht in die aktuelle Realität, wenn ich mir die steigende Inflation und die hohen Strompreise ansehe und ich gerade gefühlt für den halben Preis einer RTX 4080 eine noch immer pfeilschnelle RTX 3080 kaufen könnte. Auch bei den ersten Gerüchten, dass der Stromverbrauch bei RTX 4000 deutlich zulegen könnte , hatten einige User bereits befürchtet, dass Gaming bei den steigenden Preisen irgendwann zu einem echten Luxusgut werden könnte.

Bei Custom-Modellen, also angepasste Modelle von Herstellern wie ASUS, Gigabyte und Co, dürften die Preise höher liegen. Im Vergleich dazu kostete die 3080 zur Markteinführung „nur“ 729 Euro.

Was ist mein erstes Problem? Zum einen setzt Nvidia die Preise für seine neuen Grafikkarten viel höher als bei der bisherigen Generation an. Wer eine GeForce RTX 4080 mit 12 GB Videospeicher möchte, der muss ab November 2022 mindestens 1099 Euro zahlen.

