Mit der RX 7900 GRE bietet AMD eine weitere Grafikkarte im Handel an. MeinMMO erklärt, ob sich die Grafikkarte für euch lohnen könnte.

Was ist die RX 7900 GRE? Die Abkürzung GRE steht für „Golden Rabbit Edition“. AMD veröffentlichte diese Grafikkarte erstmals nur in China, später wurde die Grafikkarte auch in Fertig-PCs angeboten. Mittlerweile könnt ihr die RX 7900 GRE auch im Handel erwerben.

In der RX 7900 GRE steckt der gleiche Navi-31-Chip, den ihr auch in den Top-Modellen RX 7900 XTX und RX 7900 XT finden könnt. Die Grafikkarte richtet sich vor allem an Spieler, die hauptsächlich in WQHD spielen wollen und vielleicht 4K ausprobieren wollen.

Was kostet die RX 7900 GRE? Die UVP der RX 7900 GRE liegt bei 609 Euro, ihr bekommt die Grafikkarte aber bereits auch für 575 Euro (via geizhals.de).

Lohnt sich die RX 7900 GRE? MeinMMO erklärt euch, ob sich die Grafikkarte für euch lohnt oder ob es sogar bessere Alternativen gibt.

RX 7900 GRE vs RX 7800 XT

Wie schneiden die Grafikkarten ab? In verschiedenen Benchmarks ist die RX 7900 GRE immer etwas flotter als die 7800 XT. In der Regel sprechen wir hier im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent mehr Leistung, die ihr mit der RX 7900 GRE erhaltet. In Full-HD ist der Abstand etwas kleiner, in WQHD etwas größer. Das berichten etwa die Kollegen von ComputerBase.

Welche Grafikkarte ist besser? Die RX 7900 GRE ist die schnellere Grafikkarte. Davon abgesehen bietet euch die 7900 GRE aber keine weiteren Vorteile. Die GPU-Architektur ist identisch und beide Grafikkarten haben 16 GB Videospeicher. Beide Grafikkarten eignen sich für WQHD.

RX 7900 Gre vs RX 7900 XT

Wie schneiden die Grafikkarten ab? Auch hier sind die Ergebnisse teilweise sehr deutlich: Die RX 7900 XT ist rund 20 % schneller als die RX 7900 GRE.

Welche Grafikkarte ist besser? Die RX 7900 XT ist die deutlich schnellere Grafikkarte. Außerdem bietet sie mehr Videospeicher (16 vs 20 GB) an. Damit ist die RX 7900 XT die derzeit zweitschnellste Grafikkarte von AMD, davor kommt nur noch die RX 7900 XTX.

Die RX 7900 XT (hier von Sapphire) ist die derzeit zweitschnellste GPU von AMD.

RX 7900 GRE vs RTX 4070 (Super)

Wie schneiden die Grafikkarten ab? Die 7900 GRE ist im Schnitt 14 Prozent schneller als die GeForce RTX 4070. Die RTX 4070 Super liegt jedoch immer knapp vor der 7900 GRE. Der Abstand wird deutlich größer, wenn man Raytracing aktiviert. Hier sind es teilweise 30 % mehr Performance.

Welche Grafikkarte ist besser? Je nach Szenario bekommt ihr mit der RTX 4070 Super und der 7900 GRE fast die gleiche Leistung. Die RX 7900 GRE ist jedoch etwas moderner aufgestellt: Mit der AMD-Grafikkarte bekommt ihr DisplayPort 2.0 und etwas mehr Videospeicher (12 vs 16).

Anders sieht es jedoch mit aktiviertem Raytracing aus: Hier hat Nvidias Grafikkarte teilweise deutlich die Nase vorn. Das erklären etwa die Tester von PCGamesHardware.

RX 7900 GRE RX 7900 XT RX 7800 XT RTX 4070 Super Basistakt 1.880 MHz 2.000 MHz 1.880 MHz 1.980 Mhz Boosttakt 2.245 MHz 2.400 MHz 2.430 MHz 2.475 Mhz TDP 260 Watt 315 Watt 263 Watt 220 Watt Videospeicher 16 GB 20 GB 16 GB 12 GB UVP 609 Euro 1.049 Euro /

899 Euro 549 Euro 659 Euro

Fazit: RX 7900 GRE, RX 7800 XT oder doch die RTX 4070 Super?

Welche Grafikkarte lohnt sich am meisten? Die RX 7900 GRE hat ein großes Problem und das ist die Konkurrenz. Die RX 7800 XT ist nur wenige Prozente langsamer, dafür spart ihr knapp 80 Euro. Abseits von den paar Prozenten mehr Leistung, bietet die RX 7900 GRE auch keine weiteren Vorteile der RX 7800 XT gegenüber an, etwa mehr Speicher. Alternativ kann man auch 100 Euro mehr investieren und gleich zur Radeon RX 7900 XT greifen.

Möchte man Raytracing nutzen, bleibt Nvidia die bessere Wahl. Die GeForce RTX 4070 ist im Schnitt 13 % schneller, die GeForce 4070 Super sogar mehr als 30 % schneller. Außerdem bekommt man bei Nvidia noch DLSS 3.0. Obendrein kostet die RTX 4070 Super mit knapp 600 Euro kaum mehr als die RX 7900 GRE.

Entweder kauft man sich eine Radeon RX 7800 XT oder gleich eine Radeon RX 7900 XT. Beide GPUs haben derzeit (Stand: März 2024) das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die GeForce RTX 4070 Super ist mit Raytracing deutlich flotter und bietet zudem DLSS 3.0 an und kostet so viel wie die RX 7900 GRE und ist damit eine bessere Option.

Mit ihren 16 GB VRAM bietet die RX 7900 GRE das leicht bessere Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur RTX 4070 Super, die nur 12 GB VRAM bietet.

Wollt ihr 60 Euro sparen und benötigt ihr kein Raytracing, dann könnt ihr auch zur RX 7800 XT greifen.

