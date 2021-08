Was bringt diese Technik überhaupt? Das Ziel all dieser Technologien ist es, Spiele von einer niedrigeren Auflösung hochzuskalieren, um flüssigere Bildraten ohne spürbare Einbußen bei der Bildqualität zu erzielen. Auf diese Weise läuft das Spiel deutlich flüssiger, ohne dass ihr eine schnellere Grafikkarte benötigt.

Was bietet Intels Grafikkarte? Intel will mit seinen Grafikkarten direkt von Release an “KI-gesteuertes Super Sampling” anbieten. Das setzt bereits Nvidia in seiner Nvidia’s Deep Learning Super Sampling (DLSS) -Technik sehr erfolgreich ein.

Wann gibt es mehr Infos? Intel hatte in seiner Konferenz erklärt, dass man Ende 2021 mehr Informationen rund um die neuen Highend-Grafikkarten veröffentlichen möchte. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bis wir genaueres wissen.

Was wird die Grafikkarte kosten? Hier gibt es derzeit kaum handfeste Informationen. Preise kennen wir nicht, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich Intel an der Konkurrenz orientieren wird. Nvidias beliebte GeForce RTX 3080 soll es beispielsweise für eine UVP von 729 Euro geben, die aktuellen Marktpreise liegen jedoch deutlich höher.

