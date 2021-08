Denn in den vergangenen Monaten konnte man keine Grafikkarte wirklich kaufen und wenn dann nur für völlig überzogene Preise. So waren nach dem Verkaufsstart der RTX 3080 etliche Grafikkarten zu horrenden Preisen auf eBay gelandet .

Ich finde es großartig. Werde ich in der Lage sein, es zu kaufen, ohne dass mich Zwischen-Händler oder Miner an das Ende der Schlange drängen? Wird der Preis angemessen sein, das heißt ich werde nicht für ein Problem wie “Knappheit” (…) zur Kasse gebeten?

So schreibt Brian Eckley unter dem offiziellen YouTube-Video (via Youtube.com ).

Viele sehen das Problem nicht im möglichen Preis oder in der Leistung, von der es bisher noch keine belastbaren Benchmarks zu sehen gab, sondern vielmehr in der Verfügbarkeit. Denn das war bisher eine unangenehme Begleiterscheinung von jedem Grafikkarten-Release.

Viele User wünschen sich daher wieder ein paar gute Grafikkarten für weniger als 300 Euro. Denn hier gebe es bisher keine einzige Grafikkarte, die den Bedarf der User decken könnte. So schreibt etwa Plane Candy auf reddit (via reddit.com )

Und andere User sehen durchaus die Chance, eine Intel-GPU für ihren PC zu kaufen. So schreibt Gender_Ender auf reddit (via reddit.com ):

So schreibt etwa ein User auf reddit (via reddit.com):

Was denken die User über Intels Vorgehen? Die erste Resonanz der User ist durchaus positiv, denn viele hoffen darauf, dass Intel mit seinen Grafikkarten in Zukunft den Markt in Bewegung bringen könnte, der von großen Firmen dominiert wird.

