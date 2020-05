Der seltenste Fortnite-Skin „Späherveteranin“ ist heute am 27. Mai 2020 in den Item-Shop zurückgekehrt und das nach mehr als 920 Tagen. Er galt als einer der OG-Skins.

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Skin handelt es sich um den absoluten OG-Skin: Späherveteranin. Das erste Mal hatte sie ihren Auftritt im Item-Shop am 30. Oktober 2017.

Danach wurde sie nur ein weiteres Mal in den Shop gepackt und das war am 12. November 2017. Bis zu diesem Tag tauchte Recon Expert nie wieder im Item-Shop von Fortnite.

Somit zählte sie zu den seltensten Skins in Fortnite.

Recon Expert zählte zu den seltensten Skins in Fortnite

Recon Expert ist zurück!

Was ist neu? Der Skin aus den alten Zeiten von Fortnite kehrte heute, am 27. Mai 2020, in den Item-Shop von Fortnite zurück. Sie feiert ihre Rückkehr nach ganzen 927 Tagen, in der man sie nie wieder im Shop gesehen hatte.

Spieler, die sich diesen Skin schon lange kaufen wollten haben nun endlich die Chance. Der Skin ist im Item-Shop erhältlich und kostet 1.200 V-Bucks was ungefähr 12 Euro entspricht.

Recon Expert ist zurück im Item-Shop

Wo bleibt die Stil-Variante für OGs?

Es ist nicht das erste Mal, dass seltene Skins in den Item-Shop zurückkehren. Doch wenn diese Outfits zurückkamen, gab es eine exklusive Stil-Variante für Spieler, die sich den Skin bei der ersten Veröffentlichung gekauft hatten.

Diese sollte zeigen, dass die Spieler zu den absoluten Veteranen von Fortnite gehören und seit Anfang mit dabei sind. Genau so war es bei den Halloween-Skins wie Skull-Trooper, als er in den Item-Shop zurückkam.

Fortnite feiert Halloween groß – Bringt wohl 2 der beliebtesten OG-Skins zurück

Recon Expert hat zwar eine weitere Stil-Variante erhalten, mit der sie keine Mütze mehr trägt, doch die OG-Variante und die neue sind beide für alle Spieler verfügbar, die sie kaufen.

Damit gehört Recon Expert offiziell nicht mehr zu den OG-Skins, da man nicht mehr unterscheiden kann, ob sie jemand in Season 1 Kapitel 1 gekauft hat oder nicht. Das dürfte einige Spieler nerven, die diesen Skin ganz zu Beginn gekauft hatten. Vermutlich wird auch jeder mit diesem Skin rumrennen, so wie es bei der Rückkehr von Skull-Trooper der Fall war.