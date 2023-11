Steam: Shooter wollte Warzone und Battlefield mixen, scheitert – Spieler sind gnadenlos, bis auf einen

Andere beglückwünschen sich selbst dazu, nie Geld in das Spiel investiert zu haben: CROWZ sei „Pay2Win“ gewesen, sagen sie. Ein „aggressiv monetarisiertes Spiel mit einer endlosen Menge an Bugs.“

Es gibt einige, die das Spiel wirklich mochten: Die sind wütend auf die Entwickler, dass die ein „so schönes Battle-Royale“-Spiel an die Wand gefahren haben. Sie werfen den Entwicklern vor, „eine der schlechtesten Entwickler-Leistungen überhaupt“ erbracht, und eines der „besten Battle-Royale-Spiele“ in wenigen Wochen in den Tod geführt zu haben.

Das war die Entscheidung der Devs: Bereits im Mai 2023 entschied sich das Team dazu, den Shooter CROWZ zu beenden (via steam ). Am 29. August sollte es vorbei sein.

